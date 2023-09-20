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Добавить нечего: что говорит Кремль о здоровье Рамзана Кадырова - ГОРНЯК22
22.09.2023

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Добавить нечего: что говорит Кремль о здоровье Рамзана Кадырова

ГОРНЯК2201 mins

Рамзан Кадыров Фото: vk.com/ramzan

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что у Кремля не имеется информации о состоянии, в котором находится глава Чечни

В Кремле вновь не смогли прояснить ситуацию о состоянии, в котором находится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Между тем, в Сети продолжают ходить неподтвержденные данные якобы о болезни руководителя Чечни.

Что сказал Дмитрий Песков о состоянии Рамзана Кадырова

Во вторник, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь заявил, что он не может ничего добавить к своему предыдущему заявлению по поводу здоровья главы Чечни.

“Мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить”, – отметил официальный представитель Кремля.

Отметим, что днем ранее Дмитрий Песков уже указывал, что в Кремле не располагают информацией о возможной болезни Кадырова.

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