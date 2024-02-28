Добролюбову Тамару Федоровну проводили на заслуженный отдых

26 февраля на собрании трудового коллектива главный врач Рудакова Диана Михайловна сообщила об уходе на заслуженный отдых Добролюбовой Тамары Федоровны, которая более 50 лет посвятила работе в Краевой клинической больнице, из них 30 лет в должности старшей медицинской сестры оперблока.

Тамара Федоровна после окончания двухгодичных курсов медицинских сестер в 1972 году была принята в Краевую клиническую больницу на должность медицинской сестры хирургического отделения. В 1977 году переведена операционной медицинской сестрой. За время работы в больнице в совершенстве овладела всеми манипуляциями, необходимыми медицинской сестре стационара и операционной. В 1990 году назначена старшей медицинской сестрой одного из важнейших участков – операционного блока. В период с 2003 по 2012 год Тамара Федоровна возглавляла работу всего среднего и младшего медицинского персонала хирургической службы в должности старшей медицинской сестры по хирургии. Как одна из самых опытных высококвалифицированных медицинских сестер в 2012 году Т.Ф. Добролюбова назначена старшей медицинской сестрой поликлиники.

За добросовестный многолетний труд Тамара Федоровна неоднократно имела поощрения различного уровня: Почетная грамота комитета по здравоохранению администрации Алтайского края (2003), Почетная грамота Краевого Совета народных депутатов (2005), Почетная грамота администрации Алтайского края (2008), Медаль Алтайского края «За заслуги в труде» (2011), Почетная грамота комитета Алтайской краевой организации Профсоюза (2020). В 2001 году Т.Ф. Добролюбовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации», а в 2012 году в рамках проекта Общероссийского народного фронта под лозунгом «Гордость России – люди труда» информация о Добролюбовой Тамаре Федоровне представлена в Зале национальной трудовой славы России. В 2023 году Добролюбовой Тамаре Федоровне было присвоено Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Алтайского края».

Уважаемая, Тамара Федоровна, незаметно пролетели годы, завершился напряженный трудовой путь. Выход на пенсию — это начало новой жизни, где нет ни начальника, ни будильника, где каждый день выходной. Сейчас можно позволить себе заниматься любыми делами и получать огромное удовольствие. Пусть в вашем сердце останутся только добрые воспоминания о трудовом пути, о людях, которые вас уважают и любят. Вы были для нас очень ценным сотрудникам, и нам очень жаль, что вы от нас уходите. Желаем вам на долгие годы крепкого здоровья, любви, поддержки близких. И мы тоже будем рядом. Ждем Вас на наших юбилейных мероприятиях и просто в гости.

Взято отсюда.

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