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Доброта и отзывчивость

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Доброта и отзывчивость

С 15 по 17 марта студенты Академии приняли участие во Всероссийском голосовании граждан по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. Ребята работали волонтерами.

В рамках голосования прошел опрос, в котором каждый житель смог отдать свой голос за благоустройство одной из 37 территорий. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов будут благоустроены в 2025 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента.

Основная задача волонтёров – сообщать жителям о возможности участия в голосовании, объяснять его цели и значение для родного города, а также рассказывать о парках, скверах и других территориях, за которые можно отдать голос. 

Для меня три дня работы пролетели незаметно, было интересно пообщаться с людьми, выслушать их пожелания на счет благоустройства нашего города, а также рассказать о голосовании и помочь в нем.

Екатерина Зулинская Член волонтерского отряда «От сердца к сердцу»

Мне очень понравилось работать волонтёром! Я получила незабываемый опыт работы с людьми. Все, кто участвовал в опросе и отдавал свой голос, были добрыми и отзывчивыми. Больше всего было пожилых людей, которые хоть и не разбирались в электронных голосованиях, но очень хотели помочь нам и нашему городу.

Полина Пожидаева Член волонтерского отряда «От сердца к сердцу»

Я очень рада, что стала частью этого проекта. Одним из главных условий успешного голосования по объектам благоустройства является вовлечение жителей. Преодолеть инертность и доказать, что каждый голос имеет значение для города, – непростая задача. Поэтому важную роль в этом процессе играют волонтеры. В период голосования я отвечала на вопросы об объектах, по которым проводится голосование, рассказывала о федеральном проекте, а также помогала зарегистрироваться на портале или проголосовать прямо на месте.

Арина Иванова Член волонтерского отряда «От сердца к сердцу»

Взято отсюда.

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