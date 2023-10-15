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Доброволец из Алтайского края погиб во время разминирования моста в зоне СВО

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Свеча, прощание Фото: pixabay.com

Перед уходом на фронт молодой человек записал видеообращение, которое попросил опубликовать лишь в том случае, если он погибнет

30-летний Григорий Когут (позывной “Алтай”) погиб в зоне спецоперации, сообщает “Алтайская правда”.

Перед тем, как уйти на фронт добровольцем, он записал видео и попросил своего брата выложить его в сеть, если он не вернется домой. В ролике он объяснил, что идет на фронт “по убеждению, что младших и слабых обижать нельзя”. При этом сам молодой человек родился на Украине.

Григорий закончил девять классов школы в Заринске, потом – Барнаульское железнодорожное училище с красным дипломом, Омский университет путей сообщения. Работал в местном локомотивном депо Московка, строил дороги.

В зоне СВО он был оператором БПЛА. Позже стал специалистом разминирования.

Сослуживцы рассказывают, что 20 мая он пошел на разминирование переправы без защиты. Григорий шел первым и “сел на противотанковую мину”, успев спасти технику и людей, которые шли позади.

Ранее сообщалось, что уроженец Республики Алтай 28-летний Денис Крупнов погиб во время проведения спецоперации.

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