Добрый и безотказный: что известно о без вести пропавшем в Бийске юноше

На Алтае почти неделю ищут без вести пропавшего 18-летнего парня

Анатолий Машков 2005 года рождения пропал еще 6 марта

Почти неделю в Алтайском крае продолжаются поиски без вести пропавшего жителя Бийска. Анатолию Машкову всего 18 лет. Как стало известно «Комсомолке», парень не отличался вспыльчивым характером, и для многих остается загадкой – что могло произойти, в какую неприятность мог попасть молодой человек, и где сейчас находится Толя. Что известно об исчезновении юноши – в материале «Комсомолки».

Судя по ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт», Машков Анатолий Сергеевич 2005 года рождения пропал еще 6 марта.

Как удалось узнать «Комсомолке» молодой человек работал грузчиком в одном из популярных маркетплейсов. Коллеги, которые сейчас невероятно переживают за судьбу Анатолия, отзываются о нем как о добром, и абсолютно не конфликтном парнишке:

– Никто не в курсе, что произошло. Как про коллегу скажу, что работящий, добрый, безотказный человек. Мы все переживаем за него, – рассказала одна из сотрудниц маркетплейса.

Еще один коллега отметил, что несколько раз ему доводилось ездить вместе с Анатолием по работе в Белокуриху. За время поездок парень показался ему довольно спокойным.

Обстоятельства исчезновения Анатолия не разглашают. В каком направлении его видели в последний раз – тоже пока неизвестно.

Приметы: рост – 156 см, телосложение нормальное, темно-русые волосы, темно-карие глаза. Был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Тем временем, активные поисковые мероприятия идут и в Змеиногорске. Там ночью 5 марта пропал 16-летний подросток Зейферт Артем Александрович. В последний раз юношу видели друзья, с которыми он проводил время накануне своего исчезновения. Артем вышел из дома знакомых и бесследно пропал.

По факту исчезновения юноши следком возбудил уголовное дело по статье «Убийство» – это обязательный механизм в случае пропажи несовершеннолетних, чтобы у следователей было больше «инструментов» для розыска. Как сообщили «Комсомолке» в СУ СК по Алтайскому краю, поиск продолжается до сих пор.

– В настоящее время следователями СК проводится комплекс поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения юноши, назначены генетические экспертизы, проводятся допросы очевидцев, – отметили в СК.

Как рассказал источник «Комсомолки», пусть мальчик и рос в не совсем благополучной семье, характеризуют его положительно.

Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, на вид 16 лет. Был одет в черную куртку без капюшона, серые спортивные штаны с надписью красно-белого цвета «Fila», зимние красно-черные кроссовки и черную шапку с синей надписью «Nike».

Важно!

Если вам что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения юношей, сообщите по следующим номерам:

– Информация об Анатолии Машкове – 8 (385 8) 721732, 89993310481 или 112

– Информация об Артеме Зейферте – 8(800)700-54-52 или 112

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Взято отсюда

12.03.2024