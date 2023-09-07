Дочь в честь российской армии назвала семья из Ульяновска
Родители придумали сокращение и расшифровку для него
Фото: Агентство ЗАГС Ульяновской области
Александр и Екатерина Верхеевы из Ульяновска назвали дочь в честь российской армии. Об этом сообщает “КП-Ульяновск”.
Девочке дали имя Арсина, что, по задумке родителей, расшифровывается как “АРмия – СИла НАрода”.
В семье Верхеевых Арсина стала седьмым ребенком. Братья девочки также носят необычные имена: Кондратий, Богдан, Егор и Кирилл, а сестры – Катрина и Злата.
Отмечается, что имя дочери семья дала в седьмую годовщину свадьбы.