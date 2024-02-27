Дочери Шукшина будут судиться из-за произведений их отца

Ольга хочет признать недействительным договор о передаче исключительных прав ее сестре Марии

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

Таганский суд Москвы 4 марта проведет подготовку по иску Ольги Шукшиной к ее сестре актрисе Марии Шукшиной о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца Василия Шукшина. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Шукшина подала иск, чтобы признать недействительным договор об отчуждении прав на произведения. Он был заключен между Марией Шукшиной и матерью, Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Как сообщает РБК, сам иск был подан еще 2 ноября 2023 года.

Ранее внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказала, что ее бабушка может лишиться квартиры в Хельсинки из-за долга.

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