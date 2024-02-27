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Дочери Шукшина будут судиться из-за прав на творческое наследие отца

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Дочери Шукшина будут судиться из-за прав на творческое наследие отца

Фото: "Толк"

В семье Шукшиных вновь намечают судебные тяжбы. На этот раз Ольга требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения отца

Дочь алтайского писателя Василия Шукшина Ольга подала иск в Таганский суд на свою сестру Марию, следует из сообщения в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Вдова режиссера Лидия Федосеева-Шукшина передала все права Марии Шукшиной. Ольга Шукшина же требует признать недействительным договор об отчуждении исключительных прав на произведения Василия Макаровича.

Подготовка к заседанию пройдет 4 марта.

Исключительное право на объект интеллектуальной собственности дает возможность единолично распоряжаться этими произведениями, держать под контролем их использование и зарабатывать на этом. Другие люди или компании могут использовать эти произведения искусства только с согласия собственника.

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В 2019 году, когда общественность всколыхнула новость о свадьбе Лидии Федосеевой-Шукшиной и скандального продюсера Бари Алибасова, Ольга Шукшина упоминала, что у ее отца большое творческое наследие и боялась, что доля авторских прав может перейти от ее матери к Алибасову.

Я хочу защитить честное имя Василия Макаровича. Страшно подумать, что может случиться с его творческим наследием, если оно окажется у посторонних людей!” – цитировала ” КП ” Ольгу Шукшину.

Алибасов после раздумий добровольно отказался от своих притязаний на творческое наследие Василия Шукшина.

К слову, тогда же появилась информация, что в среднем наследники писателя получают по 100 тысяч ежемесячно в качестве авторских отчислений с переизданий книг и использования сценариев для постановок.

Взято отсюда.

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