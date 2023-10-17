17.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Общество
Госдума рассмотрит отзыв ратификации ДВЗЯИ
Общество
“Не злите нас”. Турки пришли в восторг от предупреждения Путина в адрес США
Политика
Перспектив ратификации Вашингтоном ДВЗЯИ не просматривается, заявили в МИД
Политика
Володин встретился с генсекретарем Компартии Вьетнама
Политика
Европа меняется. Еще один друг Украины лишился власти
Мир
“Полный болван”. В США обвинили Зеленского в наглом шантаже

Коллекция категорий

Бизнес193 Новости
Здоровье450 Новости
Новости Алтай2001 Новости
Новости Горняк233 Новости
Образование232 Новости
Общество466 Новости
Объявления80 Новости
Политика427 Новости
Спорт262 Новости
Платим за интересные новости!

Дочерняя компания АЗПИ подала в суд на сталеваров из Индии

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Суд. Заседание Фото: "Толк"

Барнаульская фирма намерена получить с индийского предприятия крупную сумму денег из-за неких понесенных ей ранее убытков

Дочерняя компания Алтайского завода прецизионных изделий “АЗПИ Логистик” обратилась в суд с иском против индийской компании Aesteiron Steels LLP. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Сумма исковых требований составляет 744,4 тысячи рублей. Эти деньги, как сказано в материалах обращения в суд, являются убытками, понесенными “АЗПИ Логистик”. Однако, как именно они появились, на данный момент не сказано. Корреспондент “Толка” связался с представителями АЗПИ с целью получения разъяснений по поводу обстоятельств, которые привели к обращению в суд.

Источник

город горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости