Суд. Заседание Фото: "Толк"

Барнаульская фирма намерена получить с индийского предприятия крупную сумму денег из-за неких понесенных ей ранее убытков

Дочерняя компания Алтайского завода прецизионных изделий “АЗПИ Логистик” обратилась в суд с иском против индийской компании Aesteiron Steels LLP. Информация об этом размещена в картотеке краевого арбитражного суда.

Сумма исковых требований составляет 744,4 тысячи рублей. Эти деньги, как сказано в материалах обращения в суд, являются убытками, понесенными “АЗПИ Логистик”. Однако, как именно они появились, на данный момент не сказано. Корреспондент “Толка” связался с представителями АЗПИ с целью получения разъяснений по поводу обстоятельств, которые привели к обращению в суд.

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город горняк

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