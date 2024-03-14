Доходы бюджета Алтайского края в 2024 увеличатся на 62 миллиона рублей

Изменение обусловлено увеличением целевых безвозмездных поступлений в краевой бюджет.
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Проект закона об уточнении краевого бюджета на 2024 год внесён в Алтайское краевое Законодательное Собрание.
Доходы краевого бюджета в 2024 году увеличиваются на 62 миллиона рублей и составят 149 миллиардов 144 миллиона рублей. Изменение доходов обусловлено увеличением в текущем году целевых безвозмездных поступлений в краевой бюджет, уточняют в Министерстве финансов региона .
Расходы краевого бюджета увеличиваются в 2024 и 2025 годах на 14 миллиардов 684 миллиона рублей и 3,5 миллиарда рублей соответственно. Уточненные расходы в 2024 году составят 178 миллиардов 792 миллиона рублей, в 2025 году — 147 миллиардов 856 миллионов рублей. Изменения произведены с учетом дополнительных целевых безвозмездных поступлений и перераспределения имеющихся ресурсов.
Дополнительные средства будут направлены на:
Дефицит краевого бюджета в 2024 году увеличивается до 29 миллиардов 648 миллионов рублей, в 2025 году — до 5 миллиардов 247 миллионов рублей, что соответствует бюджетному законодательству.
Взято отсюда.
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