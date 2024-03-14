Доходы бюджета Алтайского края в 2024 увеличатся на 62 миллиона рублей

Изменение обусловлено увеличением целевых безвозмездных поступлений в краевой бюджет.

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Проект закона об уточнении краевого бюджета на 2024 год внесён в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

Доходы краевого бюджета в 2024 году увеличиваются на 62 миллиона рублей и составят 149 миллиардов 144 миллиона рублей. Изменение доходов обусловлено увеличением в текущем году целевых безвозмездных поступлений в краевой бюджет, уточняют в Министерстве финансов региона .

Расходы краевого бюджета увеличиваются в 2024 и 2025 годах на 14 миллиардов 684 миллиона рублей и 3,5 миллиарда рублей соответственно. Уточненные расходы в 2024 году составят 178 миллиардов 792 миллиона рублей, в 2025 году — 147 миллиардов 856 миллионов рублей. Изменения произведены с учетом дополнительных целевых безвозмездных поступлений и перераспределения имеющихся ресурсов.

Дополнительные средства будут направлены на:

оплату труда работников бюджетной сферы — 2 миллиарда 198 миллионов рублей, в том числе субвенции муниципальным образованиям на обеспечение дошкольного и школьного образования — 946 миллионов рублей;

материальную помощь отдельным категориям граждан — 1 миллиард 700 миллионов рублей;

предоставление мер поддержки в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей» — 1 миллиард 50 миллионов рублей;

реализацию краевой адресной инвестиционной программы, мероприятий по капремонту социально значимых объектов и газификацию в 2024 году — 3 миллиарда 441 миллион рублей, в 2025 году — 2 миллиарда 605 миллионов рублей;

увеличение расходов на дорожное хозяйство — 1 миллиард 432 миллиона рублей;

переселение граждан из аварийного жилья — 500 миллионов рублей;

обновление подвижного состава и техники — 450 миллионов рублей;

финансовую поддержку местных бюджетов: дотации — 2 миллиарда рублей, субсидии на оплату труда работников муниципальных учреждений — 1 миллиард рублей. Всего муниципальным образованиям будет направлено дополнительно более 6 миллиардов рублей.

Дефицит краевого бюджета в 2024 году увеличивается до 29 миллиардов 648 миллионов рублей, в 2025 году — до 5 миллиардов 247 миллионов рублей, что соответствует бюджетному законодательству.

Взято отсюда.

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