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Доходы всех россиян выросли в два раза за десять лет

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Доходы всех россиян выросли в два раза за десять лет

Фото: pixabay

Помимо общих доходов россиян, в стране выросла и медианная зарплата рабочих. Ее рост составил 32,5%, а сумма достигла 40,4 тысячи рублей

Общие доходы россиян в 2023 году по сравнению с 2013 годом выросли в два раза – на 99,7%. Структура доходов при этом изменилась незначительно, передает РИА Новости .

Из доклада ФоРГо “Антихрупкость государства Путина: идеология, институциональные основы, целостные выборы” следует, что доходы выросли и по сравнению с 2022 годом. Их рост составил 10,7%.

Медиана зарплаты с 2019 по 2023 год выросла на 32,5% и составила 40,4 тысячи рублей. Это та сумма, которая делит всех рабочих на равные части: 50% получают выше нее, а другая половина – ниже.

Утверждается, что доходы в России обогнали инфляцию и рост реальных доходов в 2023 году составил 5,4%.

Авторы доклада также обратили внимание на размер пенсий:

На 1 октября 2023 года, по данным Соцфонда России, средний размер пенсий составил: по старости – 20 996 рублей, по инвалидности – 12 886 рублей, по случаю потери кормильца – 13 921 рубль, социальные пенсии – 12 530 рублей“, – говорится в докладе.

По мнению авторов, такие суммы недостаточны для полноценной жизни пожилых людей, но это проблема “скоро будет решена”.

Ранее жители Барнаула рассказали , что им нужно 190 тысяч рублей в месяц для счастья. Так, с марта 2023 года запросы барнаульцев выросли на 25 тысяч рублей.

Взято отсюда.

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