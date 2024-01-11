Дождь, молнии и ураган. Какой урон нанесла Алтайскому краю ночная стихия

Ночь с 10 на 11 января. Максимальные порывы ветра достигали 31 м/с. Это отмечено в Рубцовске и Ребрихе, 30 м/с – в Благовещенке. В Барнауле скорость ветра чуть меньше – 24 м/с, но это тоже немало, ураганными считаются 33 м/с.

Сквозь снег и ветер

Люди рассказывали в соцсетях, что ветер буквально сбивал с ног.

Все это сопровождалось гололедицей и снежными заносами. По данным синоптиков, основной циклон действовал в Северо-Восточной и Юго-Западной зонах. Накануне в крае был введен режим ЧС, закрыты трассы краевого значения, профильные службы работали в усиленном режиме. Дороги чистили более 290 единиц спецтехники.

В соцсетях люди делились своими впечатлениями о погоде. В Барнауле молния была примерно в час ночи, чуть позже гром. И это не первый раз за зиму. В Благовещенке тоже пользователи соцсетей отметили подобное явление. Люди активно выставляли фото и видео нетипичного для сибирской зимы явления. По данным алтайского Гидрометцентра, гроза была зафиксирована еще и в Волчихе и Мамонтово. Часть пользователей соцсетей восприняли атмосферные явления с юмором и предложили подредактировать строчки стихотворения «Люблю грозу в начале мая», другие сетовали на то, что обувь и одежда, которую когда-то носили осенью, теперь востребована и зимой, поэтому гардеробная переполнена. Так как ночью в Барнауле, кроме грозы, еще был дождь, вспомнили песню из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», иронично замечая, что теперь понятен смысл строк: «Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруго».

Отдельные эксперты выдвинули версию о том, что якобы 5G (пятое поколение мобильной связи) действует на климат как микроволновка. Но это лишь предположение, МЧС же дает реальные сведения об ущербе, нанесенном недисциплинированной погодой.

Последствия урагана

Сильный ветер нанес ущерб домам в районах и городах края. В Целинном районе в пяти населенных пунктах снесло девять крыш. Сейчас их восстанавливают. В Тальменском районе и в Рубцовске тоже устраняют последствия урагана.

В Яровом – полная готовность в связи с угрозой возникновения ЧС техногенного характера в результате возможных нарушений технологического процесса на оборудовании ТЭЦ. Кроме того, в ураганную ночь в крае потушили 14 пожаров.

Дольше всего было ограничено движение на трассе федерального значения Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан. Кроме того, на участке от г. Барнаула до с. Кулунда – от развязки возле международного аэропорта Барнаула до Кулунды (км 19 – км 284). Все из-за мокрого снега, заносов, сильного ветера и гололедицы.

На других участках, по данным пользователей соцсетей, случались аварии. Например, из-за сильного ветра фура упала в кювет в Рубцовском районе.

В связи с температурными качелями временно закрыта ледовая переправа в Быстроистокском районе.

Пользователи соцсетей сообщили, что из-за обрыва проводов ночью в Барнауле произошли точечные отключения электроэнергии. Утром 11 января на нескольких участках были отключены светофоры. Устройства временно не работали на пересечении ул. Малахова и Германа Титова, а также на ул. Юрина, 188, и Матросова, 5. На дорогах фиксировали девятибалльные пробки. Грузовой автомобиль перекрыл дорогу на ул. Малахова. Напомним, что подобный ураган уже случился в крае 19 ноября. Пострадало много зданий и домов, нанесенный социальным объектам ущерб составил миллионы руб- лей. Один человек погиб, еще 12 получили травмы.

В январе все прошло еще относительно гладко. Хотя слово «гладко» тоже произносить не вполне уместно, в Барнауле в эти дни пешеходам непросто добираться на работу из-за сильного гололеда.

На момент верстки номера 11 января Гидрометцентр дал прогноз на последующие дни до 13 января включительно. Столбик термометра будет колебаться с -11 до -19 градусов, порывы ветра достигнут 6–16 м/с. На дорогах опасность заносов и гололедица. МЧС в некоторых территориях края сохранил режим повышенной готовности. Так что берегите себя и своих близких.

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Взято отсюда.

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