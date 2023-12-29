Дождь, снег и порывистый ветер до 24 м/с обещают в Алтайском крае 29 декабря

В регионе объявлено штормовое предупреждение

В Алтайском крае 29 декабря в ночные и утренние часы от -2 до -7 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, метель. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в крае от +1 до +6 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, метель. На дорогах местами гололедица. Местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, гололедные явления, метель. На дорогах местами гололедица.

В Бийске 29 декабря ночью и утром – от -3 до -5, днем от 0 до -1 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-9 м/с.

В Алтайском крае в период со второй половины дня 29 декабря 2023 года до первой половины ночи 1 января 2024 года ожидается усиление ветра до 13-18 м/с, местами порывы до 19-24 м/с, дождь, переходящий в мокрый снег, снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

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