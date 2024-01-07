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Дождь, снег и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

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Публикуем важные советы от спасателей

Дождь, снег и сильный ветер: МЧС предупреждает о непогоде в Алтайском крае

В Алтайский край возвращается непогода — 8 января ожидается усиление ветра 18–23 м/с, местами порывы до 25–28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололед и метель. 9 января возможно похолодание. Сотрудники краевого МЧС напоминают о правилах безопасности при ухудшении погодных условий:

  • обращайте внимание на состояние дорог. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться;
  • при сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями;
  • при резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.

На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Взято Источник
07.01.2024

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