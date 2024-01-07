Публикуем важные советы от спасателей
В Алтайский край возвращается непогода — 8 января ожидается усиление ветра 18–23 м/с, местами порывы до 25–28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, гололед и метель. 9 января возможно похолодание. Сотрудники краевого МЧС напоминают о правилах безопасности при ухудшении погодных условий:
- обращайте внимание на состояние дорог. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться;
- при сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями;
- при резком похолодании важно помнить о правилах пожарной безопасности. Особое внимание стоит уделить системам отопления, печам и обогревателям.
На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.
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07.01.2024