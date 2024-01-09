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Дождь, снег и ветер до 28 м/с обещают в Алтайском крае 9 января

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Дождь, снег и ветер до 28 м/с обещают в Алтайском крае 9 января

В регионе объявлено штормовое предупреждение

9 января Алтайском крае в ночные и утренние часы от -10 до -15 градусов, по северо-западу местами до -20, по югу и востоку местами -4,-9 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный, 13-18 м/с, местами порывы до 23 м/с, по югу местами порывы 25-28 м/с.

Днем в крае от -10 до -15 градусов, по северо-западу местами до -20, по югу и востоку местами -4,-9 градусов, с похолоданием в течение дня. Небольшой снег, местами метели. На дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер южный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в первой половине дня по востоку местами порывы 25-28 м/с.

В Бийске 9 января ночью и утром – от 0 до -3, днем от -5 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный 7-17 м/с.

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Взято отсюда

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