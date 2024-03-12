Мужчину заключили под стражу

12 марта 2024, 13:4888Написать комментарий

Житель Горно-Алтайска изнасиловал женщину-инвалида. Как рассказал источник NGS22.RU, мужчина набросился на парализованную подругу сожительницы.

67-летняя женщина перенесла инсульт, после которого у нее была парализована одна сторона тела. Пенсионерка жила в доме подруги и ее сожителя. 8 марта в гости пришли знакомые, компания праздновала и выпивала. Ночью, когда все уснули, мужчина набросился на инвалида и, угрожая убийством, изнасиловал ее.

В СУ СК по Республике Алтай добавили, что нападавшему предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством). Мужчину заключили под стражу.

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Взято Источник

12.03.2024