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Дожди и ветер 60 км/ч: какая погода будет в Алтайском крае 15 октября

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Осень, листья Фото: unsplash.com

В середине октября в Алтайском крае установилась прохладная погода. Однако небольшое потепление еще может прийти на следующей неделе

Прохладная и дождливая погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.

Температура днем в крае составит +8…+13 градусов. На большей части региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами по югу порывы достигнут до 17 м/с (61,2 км/ч).

В Барнауле также пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.

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