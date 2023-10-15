Дожди и ветер 60 км/ч: какая погода будет в Алтайском крае 15 октября
Осень, листья Фото: unsplash.com
В середине октября в Алтайском крае установилась прохладная погода. Однако небольшое потепление еще может прийти на следующей неделе
Прохладная и дождливая погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 15 октября. Об этом сообщает сайт регионального ЦГМС.
Температура днем в крае составит +8…+13 градусов. На большей части региона пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами по югу порывы достигнут до 17 м/с (61,2 км/ч).
В Барнауле также пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +9…+11 градусов. Ветер юго-западный 7-12 м/с.
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