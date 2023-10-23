Осень Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае синоптики передали штормовое предупреждение из-за ненастной погоды в ближайшие дни. Жителей и гостей региона ждет сильный ветер и дожди со снегом

В Алтайском крае 23 октября ожидается резкое ухудшение погодных условий, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Температура воздуха днем составит +4…+9 градусов. По югу края синоптики обещают сильные дожди, переходящие в мокрый снег. На большей части территории региона осадки будут умеренными. Местами возможны гололедные явления. Ветер юго-западный, 15–20 м/с, местами порывы могут достигнуть 25–28 м/с.

В Барнауле в понедельник также пройдет небольшой дождь, который перейдет в мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 15–20 м/с. Столбики термометров покажут +6…+8 градусов.

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