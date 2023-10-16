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Волна холодного воздуха с дождями захлестнула Алтайский край. Однако в скором времени жителей региона ждет небольшое потепление

Прохладная и дождливая погода ожидается в Алтайском крае в понедельник, 16 октября, сообщает сайт регионального ЦГМС .

Так, дневные температуры будут варьироваться от +6 до +11 градусов. Местами по краю пройдут небольшие дожди. Ветер подует юго-западный, 3–8 м/с, местами порывы могут достигнуть 13 м/с.

В Барнауле осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут около +8…+10 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с.

Горняк22



Взято отсюда