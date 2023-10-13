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Дождливо и прохладно ожидается 13 октября в Алтайском крае

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Погода. Октябрь. Дождь. Фото: pixabay.com

Накануне праздника Покрова, когда традиционно выпадает снег, в регион пришло похолодание. Местами в ночные часы температура воздуха достигает минуса

Днем 13 октября в Алтайском крае ожидается около +8…+13 градусов. При этом в некоторых районах пройдут небольшие, а по юго-востоку умеренные дожди, сообщает сайт регионального ЦГМС.

Ветер подует северо-западный, 3–8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле в пятницу ожидается до +9…+11 градусов. В начале дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.

В ближайшие выходные дни характер погоды существенно не изменится. Ночные температуры местами достигнут -3 градусов. Днем будет около 10 градусов, также ожидаются небольшие дожди.

Источник

горняк
горняк локтевский

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