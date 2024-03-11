реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Доктор Мясников рассказал о том, какие болезни можно определить по ногтям

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

По его словам, на болезни могут указывать любые изменения

Доктор Мясников рассказал о том, какие болезни можно определить по ногтям

Ладони с маникюром / Фото: pxhere.com

Доктор Александр Мясников в эфире программы “О самом главном” рассказал, какие болезни можно определить по ногтям. 

При железодефицитной анемии ногтевая пластина может стать вогнутой, образоваться продольные полосы. Эти признаки редко говорят о болезни, но иногда могут свидетельствовать о наличии анемии.

Александр Мясников уточнил, что у каждой четвертой женщины обнаруживается аутоиммунный тиреоидит щитовидной железы. Некоторые из них обнаруживают изменения в ногтях, в то время как у других никаких изменений нет. Важным диагностическим индикатором также могут служить пальцы и ногти в форме барабанных палочек, указывающие на проблемы с легкими.

Изменения в состоянии ногтей могут быть признаком болезни. Опытный кардиолог по области отсутствия роста и поперечной полосе ногтя может определить, произошли ли у человека серьезные события – инфаркт, инсульт и другое. Если ноготь сколот в центре, это может указывать на артрит.

Специалист порекомендовал не заниматься самодиагностикой и обращаться к врачам за помощью.

новости Локтевский

Источник

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Небылицы: певец Шура опроверг слухи о часовой задержке концерта…

Певец Шура Фото: vk.com/shura_superstar Шура заявил, что концерт состоялся по…

Уроженец Алтайского края мог покинуть Новую Фабрику при первом…

10 марта на ТНТ вышел второй выпуск проекта, в котором…

Алтайская прокуратура организовала проверку после жалоб на потоп и…

Потоп в общежитии Фото: Республика Алтай в Telegram Общежитие затопило…

В московском цирке после спектакля умерла 22-летняя гимнастка

Цирк Фото: unsplash.com По словам близких погибшей, она сильно нервничала…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp