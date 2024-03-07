Общественный транспорт. Маршрутка Фото: Barnaul 22

Судебные решение могут затронуть сразу несколько транспортных линий, включая один из самых популярных городских маршрутов – №27

Транспорт – одна из самых главных проблем, которая сегодня волнует жителей Барнаула. В краевой столице в настоящее время в рамках судебных процессов решается судьба нескольких автобусных маршрутов. Почему перевозчиков могут лишить права обслуживать их – в материале “Толка”.

Очередь в суд

В контексте транспортных судебных тяжб наиболее заметной, сразу по нескольким причинам, стала целая серия исков, выдвинутых комитетом администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ответчиками выступили предприниматели Юрий Матусович и Антон Еньшин, а также ООО “Командирское”, связанное с бизнесменом Олегом Бесчастным.

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