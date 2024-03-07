реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Долгая дорога. У барнаульских перевозчиков могут изъять проблемные маршруты

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Долгая дорога. У барнаульских перевозчиков могут изъять проблемные маршруты

Общественный транспорт. Маршрутка Фото: Barnaul 22

Судебные решение могут затронуть сразу несколько транспортных линий, включая один из самых популярных городских маршрутов – №27

Транспорт – одна из самых главных проблем, которая сегодня волнует жителей Барнаула. В краевой столице в настоящее время в рамках судебных процессов решается судьба нескольких автобусных маршрутов. Почему перевозчиков могут лишить права обслуживать их – в материале “Толка”.

Очередь в суд

В контексте транспортных судебных тяжб наиболее заметной, сразу по нескольким причинам, стала целая серия исков, выдвинутых комитетом администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Ответчиками выступили предприниматели Юрий Матусович и Антон Еньшин, а также ООО “Командирское”, связанное с бизнесменом Олегом Бесчастным.

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Есть нюанс, и не один. Об успехах и проблемах обеспеченности медиками, рассказал министр здравоохранения

Алтайская медицина начала понемногу утолять свой голод новыми кадрами. Однако…

Узнать больше
День 742-й. Самое важное к утру 7 марта

День 742-й. Самое важное к утру 7 марта

Рассказываем о последних событиях военной операции на Украине. Главные новости.…

Узнать больше
Будем разбираться! Александр Терентьев провёл личный приём граждан

Будем разбираться! Александр Терентьев провёл личный приём граждан

Депутат Госдумы Александр Терентьев в рамках региональной недели провёл личный…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp