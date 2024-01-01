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01 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. В Финляндии угрожающее положение с задолженностью, граждане должны признать факт, что живут не по средствам, и изменить направление сейчас, поскольку в будущем масштаб мер по выходу из ситуации будет в разы более радикальным. Об этом заявил в своем новогоднем обращении к гражданам, которое опубликовано на сайте правительства, премьер страны Петтери Орпо. Пишет ИА EADaily .

Экономические перспективы на предстоящий год стали более мрачными, отметил премьер.

«Финляндия — страна с опасным уровнем задолженности. Примерно каждый восьмой потраченный евро финансируется за счет новых долговых обязательств… Все мы должны признать тот факт, что мы живем не по средствам за счет будущих поколений. Если мы не изменим направления сейчас, то масштаб мер, необходимых в будущем, будет в разы более радикальным», — порадовал сограждан Орпо.

Он пообещал сократить задолженность на 6 млрд евро.

«Самый большой финский секрет — бюджет страны страдает из-за обнуления экономики Восточной Финляндии, которая жила от сотрудничества с Россией. А что делать новой колонии США? Можно продать китайцам опустевшие Иматру и Лапеенранту», — комментирует новогоднее обращение премьера Финляндии телеграм-канал «Образ будущего».

Фото: Jonathan NACKSTRAND / AFP

Автор: glavred

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