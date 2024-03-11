Долгожданная школа № 98 в селе Власиха начнет работу уже на следующей неделе

Строительство затянулось из-за недобросовестного подрядчика, который сорвал сроки и не выполнил ряд обязательств. Сегодня в школе побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Источник фото: Катунь 24

Почти три года жители села Власиха и поселка Октябрьский ждали новый корпус школы № 98. Сейчас объект ввели в эксплуатацию, занятия здесь начнутся на следующей неделе. Готовность объекта к началу учебного процесса оценил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Школа построена по современным стандартам. В кабинете информатики, к примеру, есть оборудование для занятий робототехникой.

«Теперь много наборов разновозрастных для детей от 3 класса и до конца, до 11, будем воспитывать инженеров, конструкторов, программистов», — отметил учитель информатики Александр Маурэр.

В новом здании созданы комфортные условия для спортивных и творческих ребят. Современный спортзал может принимать соревнования городского уровня. Здесь даже есть электронное табло — пока для алтайских школ большая редкость.

Актовый зал рассчитан на 295 мест, оснащен оборудованием для выступлений хореографического коллектива и вокально-инструментального ансамбля.

«Какое-то оборудование у нас было, но вот сейчас мы добавили электронное пианино, барабанную установку, поэтому, конечно, дети в восторге от того, что они теперь имеют возможность выступать на такой сцене», — рассказала директор школы № 98 Татьяна Ряполова.

За последние пять лет количество учеников в школе № 98 увеличилось на 250 человек. Всего же здесь обучаются 1368 детей — из села Власиха и поселка Октябрьский.

Строительство объекта началось еще в 2020 году, однако подрядчик сорвал сроки и не выполнил обязательства. Контракт с ним расторгли, теперь компания в реестре недобросовестных поставщиков, ей начислены пени. Новый подрядчик завершил все работы вовремя.

«В любом случае краевое правительство, органы власти, местные власти, все настроены на то, чтобы там, где мы взялись, там, где пообещали, там, где планы утвердили, мы в любом случае достигали результата и создавали условия для обучения наших ребятишек. На следующей неделе этот корпус примет всех своих учеников, я думаю, что у них будет счастливое, интересное время дружбы, учебы, взросления, воспитания, это замечательно», — подчеркнул губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В этом году по нацпроекту «Образование» в регионе должны завершить строительство еще нескольких школ: в селе Боровиха Первомайского района, в Шарчино Тюменцевского района, в Орлово Немецкого национального района и в Покровке Родинского района. Еще три школы строят за счет средств краевого бюджета. С начала реализации проекта «Модернизация школьных систем образования» на ремонт и обновление школ Алтайского края удалось привлечь почти 4,5 миллиарда рублей из федерального бюджета.

«Данная программа будет продолжаться, как вы уже слышали в послании президента, она будет продолжаться до 30-го года, поэтому у нас еще большие планы по обновлению имущественного комплекса, оборудования на школы и на детские сады Алтайского края», — сообщила министр образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина.

Строительство нового корпуса обошлось в 530 миллионов рублей. Учащихся среднего и старшего звена школа примет 18 марта. Кстати, это уже второй завершенный объект в сфере образования с начала 2024 года. В феврале новая школа открылась в Повалихе Первомайского района. Добавим, в плане капитальных ремонтов на два года в Алтайском крае 14 школ.

Взято отсюда.

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