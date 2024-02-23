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Долгожданное потепление до -10 градусов придет в Алтайский край 23 февраля

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Долгожданное потепление до -10 градусов придет в Алтайский край 23 февраля

Погода. Зима. Мороз. Снег. Фото: Виталий Барабаш

В ночные часы пока еще холодно: столбики термометров опускаются до -30 градусов и ниже. Минувшей ночью, по данным синоптиков, было до -37

Днем 23 февраля температура воздуха в Алтайском крае составит около -10…-15 градусов. Осадков не ожидается, сообщает сайт регионального ЦГМС.

В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами сохраняется гололедица. Ветер подует восточный, 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Барнауле в пятницу будет -13…-15 градусов и без осадков. На дорогах местами вероятна гололедица. Ветер подует восточного направления, 2-7 м/с.

До 13 часов 23 февраля в Барнауле и Бийске сохраняется режим “черного неба”, что вызвано накоплением в воздухе вредных веществ. Это часто наблюдается в морозную безветренную погоду.

Взято отсюда

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