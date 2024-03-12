Долгосрочную программу по обеспечению жильем детей-сирот утвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае утвердили программу поэтапной ликвидации до 2030 года накопившейся задолженности по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Он отметил, что Правительством Алтайского края в конце 2021 года были приняты кардинальные решения, которые позволили увеличить количество детей-сирот, чьи жилищные условия удается улучшить.

«С опережением федерального законодательства в нашем регионе стал реализовываться новый механизм — выдача жилищных сертификатов. Значительно увеличены объемы финансирования мероприятий по приобретению квартир и выдаче жилищных сертификатов до практически 1,8 млрд рублей в 2023 году», – рассказал министр

За два года удалось обеспечить жильем 1500 человек. 627 из них получили квартиры, а 873 воспользовались жилищным сертификатом. Впервые краевая очередь сократилась на 530 человек

Помимо региональных мер, в августе 2023 года были внесены поправки и в федеральное законодательство. Теперь жилищные сертификаты могут получать и дети-сироты, у которых на руках есть решение суда. Принимает заявления на «федеральный» сертификат Региональное жилищное управление.

Учитывая все это, в феврале губернатор Алтайского края принял решение об утверждении долгосрочной региональной программы. Она поможет ликвидировать до 2030 года накопившейся на 1 января 2024 года задолженности по обеспечению жильем детей-сирот. В настоящее время в регионе в очереди числится 5 710 человек.

Новая долгосрочная программа рассчитана на несколько этапов. Первый реализуют в 2024 году, по его итогам жилищные условия улучшат почти 700 человек. Ежегодно количество обеспеченных жильем детей-сирот будет увеличиваться и на заключительном этапе программы — к 2029 году достигнет 1 123 человека в год.

Еще читают

Взято отсюда.

новости республики алтай , новости алтайского края и республики алтай ,