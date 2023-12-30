Доля сборов российского кино в 2023 году составила 72% от совокупных

Общая касса кинотеатров достигла 40 млрд руб.

В 2023 году российские релизы собрали в прокате 27,9 млрд руб., это 72% от совокупных кассовых сборов кинотеатров, пишут “Ведомости” со ссылкой на комментарии исполнительного директора государственного Фонда кино Федора Соснова о годовых итогах отрасли.

Так, Соснов отметил, что общая касса кинотеатров в 2023 году достигла 40 млрд руб. – и это почти соответствует уровню сборов 2021 года.

При этом еще два года назад решающий вклад вносили голливудские релизы, а сборы российских фильмов составляли всего 10,4 млрд руб., или 26%. Несмотря на то, что после февраля 2022 года крупные голливудские киностудии ушли из России, российскому рынку удалось достичь экономической стабильности благодаря фильмам собственного производства – в основном это касается релизов для семейной и детской аудитории, пояснил Соснов.

Такая ситуация, по его словам, привела к значительным изменениям в общей гендерно-возрастной структуре аудитории. Так, по данным социологических опросов фонда, выросла доля зрителей 12–17 лет, а также увеличилось число зрителей 45+. В кино стали чаще ходить женщины, а общее количество зрителей российских фильмов увеличилось с 39,7 млн человек в 2021 году до 90,9 млн в 2023 году.

Сборы в 40 млрд руб. оценили как «порог выживания» для кинотеатров, но для полноценного развития отрасли сборы должны составлять 50 млрд руб. в год.

Как пояснила президент одной из киносетей Ольга Зинякова, важное условие нормального функционирования индустрии – это ритмичность выхода успешных релизов: каждый месяц должна выходить один фильм, который соберет в прокате более 1 млрд руб., плюс две крупных кинокартины (не менее 500 млн руб.) и три-четыре «середнячка» (по 200–300 млн руб.).

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Взято отсюда