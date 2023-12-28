Какие проблемы видят в новой платной трассе депутаты

В Татарстане наконец открыли платную трассу М-12 «Восток». Теперь путь из Казани до Москвы значительно сократился — время в дороге от республиканской до федеральной столицы займет 6,5 часа вместо 12. И это важное событие для всей страны, которого долго ждали.

При этом вопрос о стоимости проезда до последнего был открыт. В «Автодоре» назвали цену в 4481 рубль. Но сделали это после обращения недовольного москвича к Владимиру Путину. Но вот незадача: цена оказалась ощутимо выше. Точные тарифы в «Автодоре» утвердили в день открытия трассы — 21 декабря. Наши коллеги из 116.RU публикуют их.

Судя по этому документу, дорога из Казани в Москву (и в обратную сторону тоже) будет стоить для легковушек 4935 рублей. Таким ценовым раскладом водители оказались недовольны. В соцсетях они оставляют множество комментариев, заявляя, что эта дорога — для «богатых», а «бедные» пусть и дальше ездят по М-7. Причем обсуждения идут не только в рандомных группах в соцсетях, но и в комментариях под постами главы республики Рустама Минниханова.

Обоснована ли вообще такая стоимость проезда по трассе, если самолетом будет дешевле и в пути всего 1,5 часа? Журналисты 116.RU задали этот вопрос депутатам из Татарстана. Рассказываем, что они думают на этот счет.

«Это не супермаркет у дома, чтобы быстро окупаться»

— Безусловно, открытие М-12 — это плюс. Нравится это кому-то или нет — мы находимся в рыночной экономике, и в конечном счете потребитель будет голосовать рублем. Если транспортный поток будет удовлетворять «Автодор», то цена экономически обоснована. Если он будет ниже запланированного, значит, цена завышена, — говорит депутат Казгордумы Алексей Серов в разговоре с журналистом 116.RU.

По его мнению, сегодня эта трасса очень нужна — объем транспортных перевозок большой, а те же железные дороги с ним не справляются. Но это если говорить про бизнес. А что там с водителями обычных легковушек? Серов прогнозирует: ажиотажа на проезд по М-12 среди них не будет. Не та целевая аудитория.

— Эта дорога будет интересна в первую очередь крупным логистическим компаниям, у которых большой парк автомобилей и которые ходят с достаточной нагрузкой. Что касается автовладельцев, то я не думаю, что будет большой ажиотаж. Только если ты едешь большой семьей или ведешь микроавтобус, — отмечает депутат.

Серов также приводит в пример свой опыт: в ноябре этого года он путешествовал на своем авто до Нижнего Новгорода. Так как трасса еще не была открыта официально, ценник за проезд там был лишь «рекомендуемый». Однако выводы Серов сделал неутешительные:

— Грубо говоря, получилось так: я потратил какую-то сумму на бензин, и примерно такую же сумму я должен был потратить за проезд.

Но депутат видит больше проблему не в самой стоимости, а в существовании платных дорог в России в том виде, в котором они сейчас есть. Серов считает, что государство в принципе не должно вмешиваться в строительство платных дорог, а тем более пытаться их строительство окупить.

— Они имеют место быть, но всё-таки строить платную дорогу за казенный счет несколько странно. Мы не развили дорожную отрасль, в особенности в регионах, до такой степени, чтобы бюджетные деньги можно было перекладывать на коммерческую составляющую. Это не супермаркет у дома, чтобы быстро окупаться. Тем более собирая с людей еще раз деньги, которые они уже заплатили прямым или косвенным образом, — говорит наш собеседник.

Однако открытие М-12 всё же может пойти и на пользу автовладельцам, а не только бизнесу, считает Серов. Правда, лишь косвенно. Например, часть тех же крупных грузоперевозчиков может перебраться на М-12, тем самым разгрузив ту же М-7.

— Я ехал и видел, что большинство автомобилей на той же М-7 — грузовые. Поэтому, если хотя бы треть этих грузовиков уйдет на М-12, движение по М-7 будет проходить быстрее, комфортнее и удобнее для всех остальных участников движения. Тем более что на М-7 есть узкие участки, где всего одна-две полосы, и там собираются длинные пробки из тех же грузовиков. Собственно, возвращаемся к той же проблеме: мы начали строить хорошие платные дороги, не решив вопрос с качеством бесплатных федеральных дорог, — подытожил депутат.

«Платные дороги — это тренд во всём мире»

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов не считает, что стоимость завышена. Ценник полностью обоснован — и вот почему:

— Платные дороги — это тренд во всём мире. А М-12 — это потрясающее качество дороги. Во-первых, это совершенно иной уровень безопасности. Помните М-7 10 лет назад? Какое количество аварий там было? Во-вторых, повышается уровень мобильности населения, который раньше был очень низким. И в-третьих, повышается скорость доставки грузов. Со всех сторон эта дорога — огромный прорыв.

Однако, как бы ни была хороша сама трасса, проблемы есть. И их, по мнению Фаррахова, необходимо решать на уровне правительства. Например, депутат затронул вопрос ценообразования.

— Когда я летом ездил в Санкт-Петербург вместе с семьей, стоимость поездки была в пределах пяти тысяч. Сейчас проезд до Санкт-Петербурга стал чуть-чуть подороже. Я считаю, что людей необходимо информировать об изменении цен заранее. Методика должна быть прозрачной. Люди должны видеть: либо повышение цены привязано к инфляции, либо к росту расходов, либо еще по каким-то причинам, — говорит депутат.

По его словам, методику необходимо утвердить постановлением правительства, а также согласовать ее со всеми субъектами, через которые проходит М-12. Кроме этого, Фаррахов считает, что не нужно обязывать платить за проезд всех: есть случаи, когда он должен быть бесплатным.

— Это касается скорой помощи, силовых органов, благотворительных грузов. Собрать гуманитарный груз очень больших трудов стоит, а тут еще и дорогу оплачивать приходится. Поэтому здесь исключения целесообразны, — отмечает Фаррахов в беседе с журналистом 116.RU.

В общем и целом, М-12 — это дорога для всех. Не только для бизнеса, но и для автовладельцев, говорит наш собеседник.

— Я абсолютно уверен в том, что эта дорога будет популярна не только среди бизнеса, но и среди обычных водителей. Эта дорога для всех. Это огромнейший шаг вперед в нашей стране.

Раннее наши корреспонденты съездили на открытие трассы М-12. Кто не прилетел на церемонию — как Путин открывал трассу по видеосвязи и как Минниханов прокатился на своем «Аурусе» до Москвы, читайте в нашем материале.

Взято Источник

28.12.2023