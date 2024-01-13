Рассказываем, как изменится сфера здравоохранения

Последние годы эксперты в области здравоохранения всё чаще говорят о «недофинансировании» российской медицины. В 2024 году на эту отрасль планируют потратить более 6,6 триллиона рублей — это на 0,4 триллиона больше, чем в прошлом году.

При этом в 2024-м в области здравоохранения появятся новые услуги: в поликлиниках откроются кабинеты медико-психологического консультирования и школы для диабетиков, а больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут выдавать бесплатные лекарства. Как конкретно изменится медицина в 2024 году и хватит ли врачам и пациентам денег — разбираемся вместе с экспертами.

Сколько денег потратят

Из федерального бюджета на медицину направят 1,6 триллиона рублей. Но в основном медицинская помощь гражданам финансируется не из бюджета страны, а из средств фонда ОМС. Его расходы в 2024-м составят 3,9 триллиона рублей — на 21% больше, чем в прошлом году.

Вместе с региональными бюджетами совокупные расходы на здравоохранение составят более 6,6 триллиона рублей (в 2023-м они составляли 6,2 триллиона). На 8% больше денег потратят на госпрограмму «Развитие здравоохранения» — 1,3 триллиона рублей. Также на 16% вырастет финансирование амбулаторной медицинской помощи — до 1,2 триллиона рублей.

На работу круглосуточных стационаров запланировали потратить 1,3 триллиона рублей, на работу дневных — более 339 миллиардов рублей. Траты на скорую помощь увеличатся до 184,5 миллиарда рублей (больше на 11,4%, чем в прошлом году). А вот финансирование системы первичной медико-санитарной помощи, наоборот, сократили.

По словам экспертов, увеличение бюджета на 2024 год незначительное и не приведет к каким-либо заметным последствиям.

— Первое, что мы должны сейчас спросить: покрыли ли они коэффициент инфляции? У каждой отрасли он свой, и у медицины из-за наличия достаточно большой доли иностранного оборудования и медикаментов он достаточно большой. Эта добавка, на мой взгляд, не покрывает инфляцию, которая произошла за 2023 год, — рассказал MSK1.RU эксперт в области здравоохранения Николай Прохоренко.

Николай Федорович Прохоренко, первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением, к.э.н.

Кроме того, система здравоохранения накапливает многоплановый долг, который бюджет тоже не покрывает. Больницам нужно менять оборудование, ремонтировать ветхие здания и постоянно закупать медикаменты для лечебно-диагностического процесса. Однако, как считает Прохоренко, власти это не учитывают.

«Очередной вызов»

Не решит обновленный бюджет и проблему низких зарплат и нехватки кадров. По словам сопредседателя профсоюза медработников «Действие» Андрея Коновала, главная сложность современной медицины — дефицит врачей.

— Основные проблемы — нехватка кадров и переработки, что связано с финансированием. Традиционно у нас говорится, что наиболее остро нуждается первичное звено, но на самом деле это не так. В регионах стационарное звено страдает не меньше, чем первичное. Просто оно берет на себя первый удар, — объяснил он.

По мнению Коновала, эта проблема не решится, пока правительство не переменит позицию о внедрении отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) медиков. Ее разработали еще в 2021 году, однако в 2022-м заявили, что проект приостановлен до 1 января 2025 года.

Также сопредседатель «Действия» напомнил, что власти не сняли мораторий на проверки трудовой инспекции. Поэтому узнать, насколько сильно перерабатывают врачи, невозможно. Прокуратура может санкционировать проверки, если есть прямая угроза жизни и здоровью. Но «это трактуется таким образом, что кто-то должен прямо помереть».

— Пункт о повышении заработной платы нужно иметь в виду в первую очередь, — отметил Прохоренко. — Чтобы сотрудники чувствовали себя хоть в какой-то степени материально защищенными, чтобы они не бежали из системы, чтобы молодые люди шли в мединститут и учились на врачей.

Что изменится в здравоохранении

С 1 января 2024 года в силу вступили несколько новых законов. Например, траты на одного человека в рамках ОМС увеличили до 19 169 рублей (в прошлом году они составляли 16 776 рублей). Также за счет ОМС медорганизации могут закупать больше оборудования: лимит увеличили со 100 до 400 тысяч рублей.

Приоритетное наблюдение

В этом году ввели новые нормативы медицинской помощи для трех видов диспансерного наблюдения — за онкологическими больными, пациентами с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На это планируют потратить 101,5 миллиарда рублей.

Новые виды обследования

Также в программу диспансеризации включили проверку репродуктивного здоровья взрослых. А возраст первой консультации гинеколога у девочек предполагается снизить с 14 до 13 лет.

Чтобы снизить заболеваемость гепатитом С, власти решили ввести тестирование на наличие антител к вирусу.

Помощь без согласия пациента

С 2024 года медики скорой помощи могут оказывать экстренную помощь без согласия пациента, если его жизни угрожает опасность. Соответствующие поправки были приняты в законодательство в конце предыдущего года. Теперь врачам не нужно заполнять бланки добровольного информированного согласия.

По словам Прохоренко, пациентам оказывали помощь таким образом и раньше, но существовал юридический зазор, который решили заполнить.

— Ну представьте себе: человек без сознания, упал на улице — ему же всё равно оказывали помощь. То есть просто была заполнена некая законодательная брешь, которая, по сути, представляла теоретическую опасность, — объяснил он.

Бесплатные лекарства для сердечников

6 миллиардов рублей выделили на оплату лекарств для амбулаторной помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью, которые не имеют инвалидности. Раньше препараты предоставляли только тем людям, который перенесли инфаркт, инсульт либо операцию на сердце и сосудах.

Новые кабинеты и школы для диабетиков

В 2024 году в поликлиниках откроются кабинеты медико-психологического консультирования — эту услугу можно будет получить по ОМС. Еще в учреждениях начнут работу школы для диабетиков. Они существовали в советские времена, но работали с переменным успехом. Теперь же борьба с диабетом вновь актуальна, так как заболеваемость растет по всему миру.

— Заболеваемость с диабетом растет во всём мире. Это и стресс, которому постоянно подвергается население, и электромагнитные излучения, и генетика, и ожирение. Это не нововведение, это просто некий акцент, который говорит о том, что больных становится всё больше и больше, а потери, связанные с лечением диабета, растут из года в год, — подчеркнул Прохоренко.

Таргетные препараты

Наконец, в этом году изменится порядок назначения дорогостоящих таргетных препаратов (которые выявляют и уничтожают раковые клетки, практически не нанося вреда здоровым тканям. — Прим. ред.). Теперь 19 таргетных препаратов будут выписывать только после проведения молекулярно-генетического исследования.

По словам врача-онколога, кандидата медицинских наук Андрея Пылёва, таргетное лечение и раньше назначали в зависимости от результатов исследования, поэтому глобально ничего не изменится.

— Есть заболевания, при которых та или иная таргетная терапия должна назначаться в зависимости от результатов молекулярно-генетического исследования. В частности, речь идет о раке легкого, колоректальном раке, меланоме, когда наличие определенной мутации является основанием для назначения тех или иных препаратов. В тех случаях, когда в этом нет необходимости, можно назначить их, опираясь только на результаты гистологии, — рассказал доктор.

Последние годы эксперты в области здравоохранения всё чаще говорят о катастрофической нехватке врачей первичного звена. Дефицит коснулся и фельдшеров, работающих на станциях скорой помощи. Это одна из причин сложившейся ситуации, но есть и другие. MSK1.RU разбирался, почему возник дефицит кадров и откуда берутся очереди из скорых у больниц.

Наши коллеги из NGS24.RU поговорили с молодым врачом Ольгой Заколодней, которая уволилась из поликлиники, проработав чуть больше года. Девушка ушла в никуда, а за свободу от госучреждения Ольга должна заплатить 300 тысяч рублей, потому что училась по целевой программе и должна была отработать не менее трех лет. Но даже эта сумма ее не остановила.

Взято Источник

13.01.2024