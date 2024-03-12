И когда мы ощутим на себе эти изменения

12 марта 2024, 10:00156Написать комментарий

За последние два года курс рубля пережил несколько скачков: от взлета до 120 рублей за доллар в марте 2022 года до падения до 53 рублей всего через несколько месяцев. Зимой валюта стабильно оценивается в примерно 88–90 рублей за доллар. Однако после выборов президента России ситуация может в корне измениться. Обсудили с экономистами, что будет с рублем в ближайшее время.

Скажутся ли на курсе рубля выборы

Выборы президента — важное политическое событие, которое может влиять на все сферы государства, считают экономисты. Как рассказал нам Георгий Остапкович, в истории было немало случаев, когда после выборов национальная валюта меняла свой курс.

— Это происходило из-за форс-мажоров на электоральном уровне — если приходил президент с другой политической программой, то на это реагировали все государственные сферы, в том числе и экономические, — заявил Георгий Остапкович. — Это возможно, если начинается социальная турбулентность, какая-то борьба между кандидатами, в итоге которой побеждает другой.

Георгий Остапкович — экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Закончил Московский экономико-статистический институт по специальности «статистика».

Впрочем, по мнению экономистов, курс рубля может упасть и в том случае, когда президентом переизбирается действующий глава государства — власти могут намеренно допустить удешевление национальной валюты.

Контролируемый рубль

Экономисты связывают неизбежный рост цены доллара с бюджетом, который приняло правительство на 2024 год.

— Дело в том, что в бюджете на 2024 год заложено то, что доходы бюджета должны вырасти на 22%. Откуда возьмутся доходы у бюджета? — задается вопросом Константин Селянин. — Во-первых, это рост экономики, но даже Минфин оценивает рост ВВП России в 2024 году в 1,5–2%, этого недостаточно. Во-вторых, это заимствования, но занять всю необходимую сумму невозможно ни на внутреннем рынке, ни у дружественных стран.

Константин Селянин — независимый финансовый аналитик, кандидат экономических наук. Получил математическое, юридическое и экономическое высшее образование. В разные годы занимал руководящие посты в инвестиционных компаниях «Аккорд-Инвест», «Тройка Диалог» и др.

Остаются еще два способа — увеличить налоги или допустить девальвацию рубля, считают экономисты. Так как по закону увеличивать налоги возможно только со следующего года, а бюджет нужно пополнять уже в этом, экономисты считают наиболее вероятным вариант с намеренным ослаблением рубля.

— Последние два года российский валютный рынок можно называть условно рыночным: власти контролируют курс рубля, вводя ряд ограничений, которые могут меняться в зависимости от необходимости — запрет на покупку валюты, обязательство продавать валютную выручку экспортерам и так далее, — считает Константин Селянин. — Единственный верный способ получить недостающие в бюджете деньги — девальвация. Потому что, когда страна получает доход в валюте, она может выполнить любые обязательства, взятые в рублях, допустив девальвацию. А поскольку в руках властей все необходимые инструменты для контроля курса, сделать это будет легко.

Когда изменится курс и насколько сильно

Эксперты приходят к выводу, что сразу после выборов никаких изменений в курсе не будет, как и не будет резких скачков — девальвация начнет происходить медленно и начнется ближе к лету.

— Возможны движения курса начиная с конца мая — начала июня, — считает Георгий Остапкович. — Но если такой сюжет и запустят, то процесс будет плавный.

Такого же мнения придерживается и Константин Селянин. А вот насколько сильно взлетит в цене доллар, зависит от потребности государства.

— В середине или второй половине года будет девальвация, — отметил Константин Селянин. — А вот какой она будет, это уже счетная задача. Есть у нас 100 долларов, а нужно 15000 рублей, то будет курс по 150 за доллар, нужно 20000 рублей — будет по 200.

Взято Источник

12.03.2024