Составили топ-10 самых громких экономических событий за прошедший период

Год был непростым… Без этой легендарной фразы сложно представить подведение итогов уходящего года. Фраза «год был непростым» стала таким же новогодним ритуалом, как и загадывание желаний на будущий год. Мы искренне надеемся, что все трудности останутся в прошлом и что наша жизнь станет чуточку легче.

Кстати, трудностей было предостаточно: MSK1.RU составил топ-10 самых значимых событий в российской экономике в 2023 году. Было ли хоть что-то хорошее? Читайте об этом в наших удобных карточках.

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31.12.2023