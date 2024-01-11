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Доллар упал ниже 89 рублей впервые с конца 2023 года

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Евро тем временем стоит на бирже почти 98 рублей

Доллар упал ниже 89 рублей впервые с конца 2023 года

Фото: unsplash.com

Курс доллара на Московской бирже утром 11 января опустился ниже 89 рублей впервые с 29 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на данные площадки.

В нижней точке расчетами “завтра” стоимость американской валюты достигала 88,88 рубля.

Евро тем временем оценивается в 97,77 рубля.

В декабре 2023 года экономист Владислав Гинько заявил, что в 2024-м российская валюта с вероятностью 80% может укрепиться до 55-60 рублей за доллар.

новости горняк

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