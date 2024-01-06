Всех нас объединяет душевная боль за страдающих людей, сказал глава Алтайской Митрополии

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий / Фото: Алтайская Митрополия

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий выступил с торжественным обращением к жителям края по случаю Рождества Христова. Его послание опубликовано на официальном сайте Алтайской Митрополии.

Сергий отметил, что Рождество Христово – это светлый праздник, когда все верующие пребывают в радости от того, что “ныне родился… в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь” (Лк. 2, 11). По его словам, послание, которое вифлеемские пастухи услышали от Ангелов, сегодня обращено к каждому православному человеку.

“В рождественские дни мы призваны заново пережить радость, которую Ангелы возвестили пастухам, заново осмыслить это великое благовестие. Сегодня христианам необходимо своей жизнью и трудами свидетельствовать об истине Христовой, чтобы Господь, взирая на душу каждого, не увидел бы нас неподготовленными, занятыми украшением лишь фасада нашей жизни. Пусть забота, с которой мы стараемся сделать более нарядными наши улицы и дома, еще больше побуждает нас подготовить наши сердца к встрече со Спасителем”, – сказал Сергий.Он добавил, что православный храмы должны стать для каждого верующего той самой “Вифлеемской пещерой”, куда “следует устремиться в день Рождества Христова”.

“Мы должны быть вместе, одной семьей, одной Церковью, Глава которой – родившийся в мир Христос. Эта молитва, эта душевная боль за страдающих людей объединяет всех нас в Боге, Который, по слову евангелиста, есть Любовь”, – произнес митрополит.В завершение своего послания он призвал верующих жителей Алтайского края молиться за немощных и страдающих, а также творить для них добрые дела.

горняк



Источник