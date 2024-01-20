Дом афганцев в Барнауле откроют в 2025 году

Виктор Томенко поставил задачу завершить все работы по реконструкции военно-исторического отдела краеведческого музея до конца текущего года.

О масштабной реконструкции, которая сейчас идет в музее, шла речь на совещании в правительстве региона, которое провел губернатор с руководителями органов власти края, а также во время выезда на площадку, где ведется реконструкция музейного комплекса. Также он побывал на стройплощадке.

Спасли экспонаты

6 февраля 2018 года в музее случился пожар в здании, известном как «Дом афганцев». Это здание бывшей городской больницы, памятник культуры краевого значения. Огонь охватил 150 квадратных метров площади. Были повреждены крыша и помещения второго этажа. Часть здания, в котором размещается военно-исторический отдел Алтайского краеведческого музея, практически не пострадала от огня. Однако в ходе ликвидации пожара музейные помещения пострадали от воды и задымления. Часть уникальных экспонатов удалось эвакуировать сразу. В их числе китель Почётного гражданина Алтайского края, кавалера четырех орденов Славы Василия Христенко, подлинные медали и ордена, а также передвижная выставка, посвященную Сталинграду.

В военно-историческом отделе музея располагалось несколько экспозиций, посвященных участию земляков в военных конфликтах разных лет: Первой мировой войне, Великой Отечественной войне, локальных войнах ХХ века. Специалисты готовили к открытию в феврале новую выс- тавку, приуроченную к 100-летию армии.

Реальные сроки

По результатам открытого конкурса на выполнение работ по реконструкции музея был заключен контракт с компанией «Век-Строй».

– Объект, как и ожидалось, оказался крайне сложным. Требуется постоянное внимание со стороны руководства края. В итоге нужны корректировка проектно-сметной документации, дополнительное финансирование и установление новых, реальных сроков сдачи объекта, – отметил губернатор. – В 2025 году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. К этому времени Музей военной истории, безусловно, должен быть готов к приему посетителей и проведению мероприятий. Поэтому необходимо, чтобы после этого сотрудники музея и краевого Министерства культуры могли заняться наполнением и организацией экспозиций.

Центр воспитания

После завершения реконструкции краеведческий музей станет центром патриотического воспитания детей и молодежи. Увековечение памяти участников специальной военной операции, рассказ об истории Донбасса и Луганска – этому и другим важнейшим аспектам специальной военной операции будет посвящена постоянная экспозиция в музее. Кроме того, в музее будут экспозиции, связанные с ключевыми военными событиями нашей истории: Отечественная война 1812 года, военные конфликты начала и второй половины 19 века, Афганистан, Чечня, события Великой Отечественной войны.

В настоящее время ремонтные работы на музейном объекте идут полным ходом. Есть сложности, поэтому нужен постоянный контроль. Эту задачу глава региона поставил перед правительством края, государственными заказчиками и подрядчиком.

Военно-исторический отдел музея был открыт в 1991 году в здании бывшего корпуса городской больницы. Напомним, что серъезная реконструкция продолжается и в основном здании краеведческого музея на улице Ползунова. Постоянные экспозиции временно расположились в здании по адресу пр. Красноармейский, 28.

>

КУПЧИНСКИЙ Олег Еще читают

Взято отсюда.

алтай последние новости , вести алтай новости сегодня