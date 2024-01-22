Дом в центре Барнаула, жильцы которого боялись обрушения, проверили

Специалисты отмечают, что угрозы для его обитателей нет

Фото: Barnaul22

В Барнауле обследовали дом на пр. Ленина, 161, жильцы которого опасались, что он обрушится. Ранее в соцсетях они заявляли, что их беспокоят периодические толчки – из-за них на наружной стене постройки якобы появилась трещина.

На место оперативно выехали сотрудники администрации Октябрьского района, городского комитета ЖКХ, а также специалисты экспертной организации. Они обнаружили повреждения отделки в районе второго подъезда – неглубокую вертикальную трещину от цоколя до карниза. Она есть как со стороны проспекта Ленина, так и со двора, ее ширина менее 0,5 см.

“На внутренней стене дома специалисты трещины не обнаружили. При этом, со слов жильцов дома, трещина на фасаде образовалась более восемь лет назад и не увеличивается. Предположительно, в зонах образования трещины под штукатуркой расположен температурный шов. Следов намокания фасада и жилых помещений не установлено”, – отметили в администрации Октябрьского района.По словам специалистов, безопасности жильцов дома ничего не угрожает. Районные власти взяли ситуацию на контроль.

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