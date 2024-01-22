реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дом в центре Барнаула, жильцы которого боялись обрушения, проверили

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Специалисты отмечают, что угрозы для его обитателей нет

Дом в центре Барнаула, жильцы которого боялись обрушения, проверили

Фото: Barnaul22

В Барнауле обследовали дом на пр. Ленина, 161, жильцы которого опасались, что он обрушится. Ранее в соцсетях они заявляли, что их беспокоят периодические толчки – из-за них на наружной стене постройки якобы появилась трещина.

На место оперативно выехали сотрудники администрации Октябрьского района, городского комитета ЖКХ, а также специалисты экспертной организации. Они обнаружили повреждения отделки в районе второго подъезда – неглубокую вертикальную трещину от цоколя до карниза. Она есть как со стороны проспекта Ленина, так и со двора, ее ширина менее 0,5 см.

“На внутренней стене дома специалисты трещины не обнаружили. При этом, со слов жильцов дома, трещина на фасаде образовалась более восемь лет назад и не увеличивается. Предположительно, в зонах образования трещины под штукатуркой расположен температурный шов. Следов намокания фасада и жилых помещений не установлено”, – отметили в администрации Октябрьского района.По словам специалистов, безопасности жильцов дома ничего не угрожает. Районные власти взяли ситуацию на контроль.

новости Алтайский

Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

23.01.2024

Thumbnail
Интересное

Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

23.01.2024

 Интересное

Суд взыскал с Киркорова около 8 млн рублей налогового долга

23.01.2024

 Интересное

Удар по дорогам, сосудам и трубам. На что влияют скачки температуры на Алтае

23.01.2024

 Интересное

Смог, туман и небольшой мороз: какая погода будет в Алтайском крае 23 января

23.01.2024

 Интересное

Что съесть на счастье на Григория Летоуказателя. Народные приметы 23 января

23.01.2024

 Интересное

Барнаульский ТРЦ меняет магазины одежды на рестораны и кафе

23.01.2024

 Новости

УНН: в Киеве арестован Роман Гринкевич по делу о закупке одежды для ВСУ

23.01.2024

 Новости

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан проводят переговоры в штаб-квартире ООН

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске