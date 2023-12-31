Силовики и власти так и не озвучили имена виновных в гибели 39 человек

— Так жить нельзя, когда ты приходишь домой, а дома нет, и никто не виноват. Нужно назвать имена, кто к этому причастен.

Об этом Евгений Фокин — отец чудом выжившего под завалами Ванечки — говорил неоднократно. Как и семьи других погибших. 31 декабря исполняется пять лет с момента взрыва жилого дома на улице Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Тогда погибли 39 человек, среди них были дети и беременная женщина. Четкого ответа на вопрос, что именно произошло, кто виноват и какова была механика взрыва, нет до сих пор. Власти с самого начала придерживались одной версии: «взрыв газа», — а сейчас, если и возвращаются к происшествию, то просто выражают соболезнования. Силовики тоже не раскрывают подробности, ссылаясь на нормы закона о предварительном расследовании. Каждый год редакция 74.RU, как и пострадавшие, предпринимает попытки узнать правду, но результат не меняется. Публикуем хронику молчания.

31 декабря 2018 года, 06:02. В доме на Карла Маркса, 164 в Магнитогорске происходит взрыв. Точное время известно благодаря записям с камеры наблюдения на соседнем здании, которая зафиксировала сильную вспышку и тряску. В этот момент в городе было —29 °C, поэтому многих выживших впоследствии доставят в больницу с обморожениями.

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31 января 2018 года, около 9 часов. О трагедии в Магнитогорске рассказывают в эфире телеканала «Россия 24». Диктор, в частности, озвучивает:

— ФСБ сообщает, что главная и единственная версия трагедии — детонация бытового газа. Другие версии не рассматриваются.

31 января 2018 года, 09:39. На сайте Следственного комитета России появляется сообщение о возбуждении уголовного дела по факту «обрушения подъезда жилого дома» в Магнитогорске. Расследование по части 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») начинают сотрудники регионального управления СК, но материалы почти сразу передают в Главное следственное управление СКР, а на место отправляют следователей-криминалистов центрального аппарата.

— Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. В настоящее время приоритетной версией является взрыв бытового газа, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

31 декабря 2018 года, 10:13. На место происшествия выезжает прокурор Челябинской области Виталий Лопин. В ведомстве обещают проверить, как обслуживалось газовое оборудование в доме, в котором произошел взрыв.

31 декабря 2018 года, 11:00. Власти вводят в Магнитогорске режим ЧС. Вокруг дома собираются люди. Часть пытаются найти живущих там родственников, другие — увидеть своими глазами место происшествия.

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31 декабря 2018 года, 18:00. Владимир Путин прилетает в Магнитогорск. Президент осматривает место ЧП и проводит оперативное совещание в штабе МЧС.

— Прежде всего, хочу выразить соболезнования семьям погибших, заверить всех пострадавших, что сделаем всё для того, чтобы им помочь и поддержать, — заявляет президент на совещании.

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Путин интересуется предварительным количеством пострадавших, оказанием медпомощи, состоянием уцелевших подъездов, оформлением документов для пострадавших и их размещением. На заседании помимо министров, губернатора и главы города присутствует и действующий на тот момент руководитель регионального управления СК Денис Чернятьев. Но причины ЧП, даже если обсуждались, публично озвучены не были и в выверенную пресс-службой видеозапись с совещания не попали. После совещания президент едет в больницу — навестить одного из раненых.

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1 января 2019 года, 12:30. Власти Челябинской области объявляют 2 января днем траура по погибшим.

1 января 2019 года, 16:40. Из-под завалов вытаскивают выжившего 10-месячного Ваню Фокина.

— Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан, — сообщают в пресс-службе губернатора.

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1 января 2019 года, 23:50. Неподалеку от места обрушения дома взрывается маршрутка. Оцеплена улица от городских курантов до проспекта Карла Маркса. Очевидцы рассказывают 74.RU, что силовики стреляли по «Газели». Но не исключено, что люди могли принять за звуки выстрелов взрывы автомобильных частей.

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2 января 2019 года, 01:01. В телеграм-канале Бориса Дубровского появляется заявление по взрыву маршрутки: «Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в Магнитогорске произошло загорание автомобиля «Газель», в котором находилось три человека (все взрослые). Погибло 3 человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ. Дальнейшая информация уточняется».

2 января 2019 года, 01:02. Появляется информация, что внутри взорвавшейся маршрутки могли ехать причастные к трагедии в жилом доме на Карла Маркса.

— Мы не комментируем сейчас, — заявила представитель УФСБ по Челябинской области Марина Горлевская на вопрос о статусе теракта и задержании предполагаемых преступников.

2 января 2019 года, 01:51. Следственный комитет России выступает с экстренным комментарием.

— В связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Работа по установлению причин произошедшей трагедии ведется следственно-оперативной группой в круглосуточном режиме.

3 января 2019 года. Поисковые работы и разбор завалов завершается. Озвучены официальные цифры по погибшим — 39 человек.

4 января 2019 года, 15:44. СКР на своем сайте информирует о ходе расследования взрыва в доме на Карла Маркса, уточнив, что осмотр фрагментов завала завершен криминалистами и экспертами ведомства.

— Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено, — сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко. — Расследование уголовного дела продолжается.

4 января 2019 года, 17:00. У Владимира Путина происходит телефонный разговор с премьер-министром Израиля.

— Биньямин Нетаньяху передал соболезнования руководству и народу Российской Федерации в связи с трагическими событиями в Магнитогорске, — сообщает пресс-служба Кремля.

10 января 2019 года. Магнитогорские маршрутчики начинают жаловаться на проверки со стороны ГИБДД. Водителям объясняют это вступлением в силу постановления губернатора, запрещающего мигрантам работать на пассажирском транспорте. Перевозчики же уверены, что повышенное внимание к ним связано со взрывом в доме на проспекте Карла Маркса и возможной террористической угрозой.

11 января 2019 года, 12:00. Мэр Магнитогорска в интервью ТАСС озвучивает предположение, что взрыв произошел на втором или третьем этаже дома на Карла Маркса, именно этим он объясняет значительные разрушения.

— Именно там, как я полагаю, и произошел взрыв бытового газа, — заявляет Сергей Бердников журналистам. — Где конкретно, сказать пока невозможно… После разрушения на одном из нижних этажей, очевидно, сработал эффект «карточного домика» — нижнюю карту, как бы основу, вынули, и всё, что сверху, рухнуло вниз.

Отвечает глава Магнитогорска и на вопрос о том, не было ли произошедшее терактом.

— Насколько я знаю, следствием рассматривались все версии случившегося, что я считаю абсолютно правильным. Точно знаю, что первое, что сделали соответствующие органы, — отработали эту версию, — сказал Сергей Бердников. — И насколько мне известно, взрывчатых веществ на месте обрушения в доме не обнаружено. Это было заявлено следствием официально, и я уверен, что это достоверная информация.

16 января 2019 года, 18:10. Взрыв в Магнитогорске обсуждается на первом в году совещании президента с членами правительства в Москве. Владимир Путин спрашивает главу МЧС и губернатора Бориса Дубровского о ходе работ на месте ЧП и предоставлении жилья. Звучит предложение расселить дом полностью по просьбе жителей. Чуть позже Борис Дубровский называет сроки такого расселения — один календарный год.

Ночь 18 января 2019 года. В ночь на 18 января запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» * берет на себя ответственность за взрыв жилого дома и маршрутки в Магнитогорске. Об этом со ссылкой на арабскую газету Al Naba сообщает организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность боевиков в интернете. Официального подтверждения этой информации нет. В тот же день мы попросили носителя арабского языка, выходца с Ближнего Востока, который живет в Челябинске, перевести текст со скриншота этой газеты.

18 января 2019 года, 07:30. 74.RU публикует расследование о взрыве в жилом доме, гибели трех человек в маршрутке и возможной связи этих событий. Журналисты проводят параллель со взрывом газа в доме в Шахтах 14 января 2019 года. По этому происшествию на третьи сутки Следственный комитет официально дал подробный расклад, в какой квартире произошла утечка и кто там жил. В ситуации с Магнитогорском — тишина.

18 января 2019 года, 09:06. Свое расследование о взрыве в Магнитогорске публикует BAZA, называя имена погибших в маршрутке троих человек.

18 января 2019 года, 12:40. СКР делает заявление, предлагая журналистам не доверять «сообщениям террористических организаций», которые, «как известно, приписывают себе все резонансные происшествия в разных странах мира».

— На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа, — сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко. — Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.

18 января 2019 года, 17:35. Генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов заявляет РИА Новости, что запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» могла взять ответственность за взрыв в Магнитогорске ради пиара.

— Им уже больше ничего не остается. Дело в том, что ситуация с ИГИЛ** достаточно сложная для самого ИГИЛ**. Поэтому они цепляются за любые происшествия, которые происходят по всему земному шару. Понятно, что это такой пропагандистский ход, — объясняет Александр Михайлов. — Как где-то что-то происходит, чтобы о них не забыли, они объявляют, что причастны к этим событиям.

18 января 2019 года, 19:43. Председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв комментирует сообщения о причастности террористов к взрыву в Магнитогорске и просит взвешенно подходить к распространению подобной информации.

— Информация о якобы причастности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* к взрыву жилого дома в Магнитогорске 31 декабря, распространяемая в ряде средств массовой информации и социальных сетях, может быть таким же оружием в информационной войне, цель которого — посеять среди граждан страх и недоверие к нашей правоохранительной системе, — выразил свое мнение председатель комитета. — Использовать такую информацию необходимо очень взвешенно и осторожно, поскольку это выгодно в первую очередь боевикам.

20 января 2019 года. Редакция 74.RU получает ответ на запрос по взрывам дома и маршрутки в Магнитогорске, произошедшим 31 декабря и 1 января, от Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области.

— Ваш запрос от 11.01.2019, поступивший в УФСБ по Челябинской области 14.01.2019, рассмотрен. Сообщаем, что в настоящее время УФСБ по Челябинской области изучаются обстоятельства произошедших в г. Магнитогорске событий на предмет возможного определения вопросов, отнесенных к ведению органов федеральной службы безопасности (орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.), — говорится в ответе руководителя пресс-службы ведомства Владислава Пудовкина.

21 января 2019 года. В редакцию приходят ответы на запросы из Следственного комитета РФ и Федеральной службы безопасности России. На заданные каждому из ведомств 8 вопросов разъяснений в них нет. В СКР предлагают следить за сообщениями на своем сайте, где опубликована «информация о расследовании интересующего вас уголовного дела», а в ФСБ сообщают, что запрос переадресован в региональное подразделение для ответа по существу.

21 января 2019 года, около 16 часов. Глава Магнитогорска Сергей Бердников комментирует прошедшие с утра в городе массовые проверки школ, больниц и ТК из-за рассылки о терактах.

— Нам известно, что корни рассылки этих писем уходят за границу, может, авторы не знают, где Магнитогорск находится, — отмечает глава города. — Никакой серьезности эти сообщения не несут, всё проверено.

23 января 2019 года, 14:57. Baza публикует продолжение расследования о взрыве маршрутки в Магнитогорске 1 января. В материале утверждается, что боевики-«маршруточники» могли планировать взрыв не в одном жилом доме.

29 января 2019 года. ВЦИОМ публикует результаты опроса россиян о взрыве жилого дома в Магнитогорске. В курсе событий оказались практически все респонденты (98 процентов). За версию теракта высказались 11 процентов опрошенных. Большинство — 44 процента — назвали причиной взрыва халатное, неграмотное обращение. Еще 30 высказались, что виновато плохое состояние газовых сетей.

30 января 2019 года, 8:20. 74.RU публикует продолжение расследования о событиях в Магнитогорске. Мы поговорили с друзьями тех самых Махмуда Джумаева, Алишера Каимова и Альмира Абитова, которые, по информации издания Baza, перед Новым годом сняли квартиру на Карла Маркса, 164. Все трое бесследно исчезли после взрыва в магнитогорской маршрутке, в которой погибли трое мужчин. 74.RU узнал, где они собирались и в какую мечеть ходили молиться. Нам также удалось разыскать человека, которого журналисты назвали предположительным сообщником «маршрутчиков».

30 января 2019 года, 15:56. РИА Новости публикуют призыв пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова весьма аккуратно относиться к информационным вбросам на тему трагедии в Магнитогорске.

— Мы с вами все слышали сообщения на этот счет специальных служб и, главное, следственных органов, поэтому здесь тоже нужно весьма и весьма аккуратно относиться к различным информационным вбросам, — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать различные публикации в СМИ на тему трагедии в Магнитогорске.

6 февраля 2019, 14:06. Телеграм-канал 112 сообщает, что одной из причин трагедии в Магнитогорске могла стать экономия газовщиками этилмеркаптана (специальный ароматизатор для придания газу резкого запаха). Ссылка идет на первые предварительные результаты расследования взрыва. Однако собеседники 74.RU ставят эту версию под сомнение.

— Экономить на нем никому не придет в голову, потому что это одно и то же, что экономить три копейки, — сообщают нам, в частности, в газораспределительной компании.

15 февраля 2019 года, 22:12. С критикой на расследования журналистов о взрывах в Магнитогорске обрушивается российский сенатор Андрей Клишас, известный неоднозначными законопроектами о фейк-ньюс, запрете на оскорбление власти и изоляции Рунета.

— Это вызывает определенные негативные общественные настроения. Вы просто кошмарите людей. Зачем? — задает сенатор вопрос нашим коллегам из издания Znak.com в Екатеринбурге.

18 февраля 2019 года. На фоне этих сообщений родные погибших при взрыве дома на Карла Маркса просят рассказать правду.

— Моя свекровь несколько дней назад позвонила в Следственный комитет в Москву, — рассказывала зимой 2019 года потерявшая родных Юлия. — Она спросила, когда дадут официальный ответ, из-за чего это случилось. На что ей ответили, что следствие еще идет. После этого ей пообещали выслать официальное письмо с результатами расследования. Она спросила: «Мы услышим правду?» А на том конце провода сказали: «Мы что, сейчас будем полемику с вами по телефону разводить? Ждите официального ответа». Свекровь положила трубку и сказала: «Понятно, правды мы не узнаем». Ну да, после таких слов и я бы так подумала.

4 марта 2019 года. События в Магнитогорске комментирует в интервью 74.RU муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

— Я разговаривал со спецслужбами. Мне сказали, что связи между взрывом в доме и возгоранием маршрутки нет. В интернете писали, что в машине были экстремисты-террористы, но мне ответили, что там другой мотив. Скорее всего, эти люди и не были членами магнитогорской общины мусульман (но их часто видели в соборной мечети на Левом берегу Магнитогорска. — Прим. ред.).

26 марта 2019 года, 14:20. На место взрыва приезжает и. о. губернатора Алексей Текслер, а затем проходит в школу по соседству, где в первые дни был организован штаб для пострадавших. Там начинается встреча с жителями. Родные погибших в результате взрыва, в частности, Виктора Анашкевича, спрашивают:

— Почему не говорят правду про взрыв? Почему людей держат за дураков? Нет дня, чтобы мы не плакали.

26 марта 2019 года, 14:33. Оговорился или проговорился? Начальник челябинской полиции Сергей Миронов на заседании городской думы о работе МВД и итогах 2018 года связывает взрыв в Магнитогорске с мигрантами.

— Служба участковых работает каждый день, и самое главное — это подготовка к саммиту ШОС и БРИКС, учитывая те аспекты, которые мы имели в городе Магнитогорске в декабре перед Новым годом, которые вскрыли те факты работы миграции, — отвечает Сергей Миронов на вопрос о «резиновых» квартирах в Челябинске.

19 июля 2019 года, 07:46. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсирует поездку Владимира Путина в Магнитогорск, уточняя, что к дому на Карла Маркса глава государства не поедет. Пережившие взрыв жители рассказывают нам, что не хотят встречаться с Путиным, и объясняют почему.

19 июля 2019 года, 21:20. Владимир Путин приезжает в Магнитогорск (вот онлайн о том визите). Его встречают полпред и губернатор. Президент запускает новое подразделение ММК и разговаривает с рабочими. Ему задают вопросы про цены на бензин, детские сады, высшее образование, льготную пенсию, медицину, экологию, ставку по ипотеке и расширение полетов из Магнитки. Но никто даже не упоминает взрыв дома, произошедший всего семь месяцев назад! Не поднимается эта тема и на встрече с Алексеем Текслером. Главред 74.RU, возмущенная замалчиванием темы, пишет колонку «Мне стыдно за рабский Магнитогорск». Впрочем, это будет не последнее такое молчание.

27 декабря 2019 года, 14:05. Президент проводит в Москве встречу с главой МЧС Евгением Зиничевым.

— Год для нас действительно был напряженный, — сообщает Владимиру Путину министр. — Мы начали его как раз с ликвидации последствий страшной трагедии в Магнитогорске — обрушения подъезда жилого дома.

27 декабря 2019 года. О версиях взрыва дома в Магнитогорске высказывается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты спрашивают его, мог ли быть причиной теракт.

— Сразу [после трагедии] эксперты вынесли вердикт, экспертная информация свидетельствует о том, что подобные слухи являются не чем иным, как слухами, и не соответствуют действительности, — говорит представитель Кремля.

Около 20 часов в тот же день Baza публикует расследование, авторы которого утверждают, что подъезд рухнул не из-за взрыва бытового газа, а это был теракт, который власти попытались скрыть.

30 декабря 2019 года. 74.RU публикует фильм «Взрывная тишина» с новыми подробностями трагедии.

31 декабря 2019 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков второй раз за неделю высказывается о взрыве дома в Магнитогорске. Представитель Кремля называет информацию о теракте лишь слухами, которые искусственно вбрасываются в информационное пространство.

— Я же не следователь, и, соответственно, я вам не могу выносить каких-то обвинительных вердиктов и не могу делать каких-то экспертных заключений на этот счет. Я могу вам только напомнить, что вот эти вот слухи о том, что это был теракт, они появились буквально через несколько минут после событий. Они достаточно искусно вбрасывались в интернет, это установлено, в том числе с территории третьих стран. Мы об этом, кстати говоря, говорили. И установлено, откуда это вбрасывалось, как и кем. Эти слухи старательно разогревались, подогревались. Это такие попытки по накручиванию ажиотажа вокруг трагедии. В настоящее время кроме как слухами вот эту всю информацию назвать нельзя, — цитирует Пескова РИА Новости.

22 января 2020 года, 21:50. В Сочи проходит встреча президента со студентами российских вузов. Возможность задать вопрос Владимиру Путину появляется у Алексея Маклакова из Магнитогорска. Однако спрашивает он не о взрыве в жилом доме, а о судьбе выпускников «Сириуса» и конкурсе профессионального мастерства для будущих педагогов.

4 февраля 2020 года, 17:45. В Череповце проходит встреча президента с общественностью. Слово дают Анне Немых — преподавателю Политехнического колледжа из Магнитогорска. И снова взрыв в доме на Карла Маркса остается неупомянутым. Анна, обращаясь к Владимиру Путину, говорит про мехатронику и институт мастеров-наставников.

7 декабря 2020 года. Итоговая пресс-пресс-конференция Владимира Путина собирает журналистов со всей страны. Шансы задать вопрос у южноуральцев невелики, но Ольге Балабановой из «Магнитогорского металла» все-таки повезло, и ей передают микрофон. Однако с президентом журналистка обсуждает мусорную реформу и экологию (ее высказывания, кстати, обернулись травлей в соцсетях).

24 декабря 2020. Глава Магнитогорска Сергей Бердников на пресс-конференции по итогам года отвергает версию с терактом в доме на Карла Маркса и еще раз повторяет официальные заявления властей о взрыве бытового газа.

— Первые дни и часы я общался с органами ФСБ, со следственными органами. Были взяты все пробы, соскобы. Очень много тонкостей есть. Взрывчатые вещества определяются сразу. Я не был посвящен в причины, но мне как человеку было интересно, — заявляет Сергей Бердников. — Тут скрывать нечего, если бы дом был взорван, то был взорван. Террористы много чего делают и об этом открыто говорят.

Сделанные 74.RU попытки получить ответы от силовиков в тот год вновь остаются безрезультатными. И это резко отличается от расследований других терактов и взрывов газа за последние 20 лет.

6 августа 2021 года, 18:00. Владимир Путин вновь прилетает в Магнитогорск. Мы по традиции рассказываем о происходящем в онлайн-репортаже. Основная цель поездки — осмотреть пострадавшие от лесных пожаров районы и открыть завод по производству сухих строительных смесей в соседнем районе Башкортостана. Ни на состоявшихся совещаниях, ни на встрече с губернатором Челябинской области вопрос о взрыве дома на Карла Маркса не поднимается.

30 декабря 2021. 74.RU предпринимает очередную попытку обобщить все ответы силовиков и властей за три года с момента взрыва. Однако ясности о том, что произошло и кто виноват, по-прежнему нет.

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31 декабря 2022. В четвертую годовщину взрыва мы публикуем ответы силовиков на уже традиционные запросы. Они были направлены в Следственный комитет России, в Генпрокуратуру, МВД РФ и ФСБ. Письма в тот год приходят только от двух из четырех ведомств.

Зима 2023 года. Редакция 74.RU за месяц до годовщины трагедии отправляет запросы о расследовании взрыва в доме на Карла Маркса силовикам — в Следственный комитет России, ФСБ и Генпрокуратуру. В каждом из них — от 7 до 10 вопросов.

Ответа ни на один из вопросов на момент выхода этой публикации фактически не получен. Два из трех ведомств прислали в декабре письма, но это формальные послания. Публикуем их полностью.

— В Центре общественных связей ФСБ России Ваш запрос по поручению рассмотрен, — говорится в ответе за подписью начальника центра Олега Матвеева. — В связи с тем, что уголовное дело по факту взрыва 31 декабря 2018 года в жилом доме в г. Магнитогорске расследуется Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России, рекомендуем обратиться в Следственный комитет Российской Федерации.

Следственный комитет РФ между тем не дает четкого ответа, продолжается ли расследование. Их письмо больше напоминает разъяснение законодательства.

— Управлением взаимодействия со СМИ Ваш запрос рассмотрен, — говорится в ответе СКР. — Разъясняю, что предварительное следствие осуществляется следственными органами СК России в порядке, установленном нормами уголовного и уголовно-процессуального законодательства, в том числе с соблюдением статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о недопустимости разглашения данных предварительного расследования и нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства.

Допустимую для разглашения информацию о процессуальных проверках и расследовании в пресс-службе посоветовали искать на официальном сайте СКР. Впрочем, там последние сообщения о взрыве жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске датируются январем 2019 года.

* «Исламское государство» решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, его деятельность на территории РФ запрещена.

** ИГИЛ — террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Взято Источник

31.12.2023