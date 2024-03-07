Домашний труд россиянок оценили в 13% ВВП

Это если оценивать по минимальному размеру оплаты труда
Женщина на кухне / Фото: unsplash.com
Домашний труд женщин составляет 13% ВВП, заявила РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
“Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством – это было бы 13% ВВП”, – уточнила Илюшникова.
Она подчеркнула, что мужчины тоже играют важную роль в семье, но на женщину накладывается больше социальных ролей. Например, женщины почти в два раза чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины.
При этом Илюшникова отметила, что с каждым годом все больше женщин интересуются бизнесом. К примеру, в 2023 году 1,4 млн россиянок стали индивидуальными предпринимателями или самозанятыми.
горняк
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