Домочадцев день: что можно и нельзя делать 10 января

Русская Православная церковь в этот день чтит память 20 тыс. святых, из них лишь малая часть известна по именам

10 января верующие чтят память множества христианских святых, которые были сожжены язычниками в Никомидии в храме во время празднования Рождества Христова.

В народном календаре на эту дату выпадает Домочадцев день, который еще называют “Рождественский мясоед”.

В этот день принято было проводить время с семьей: собираться за большим столом, на котором в изобилии присутствовали мясные блюда, а вот сдобу не пекли, так как это могло привести к ссоре. Все домочадцы старались сделать какое-то общее дело, так как по приметам оно привлекало в дом удачу. Когда заканчивался пост, начиналось время свадеб. Люди верили, если сыграть свадьбу 10 января, то пара обязательно будет жить долго и счастливо. Среди молодежи продолжались колядки, веселье, гулянья на улице.

В Домочадцев день нужно было обязательно следить за солью, чтобы она не отсырела, если это все-таки произойдет, то семью настигнет несчастье. Девушкам и женщинам запрещалось шить и вязать, чтобы не запутаться в домашних делах. Давать в долг или брать займ считалось плохой приметой. Семья не занималась в этот день уборкой, не выносила мусор и не проветривала жилье, так как счастье могло уйти из дома. 10 января не лучший день для выяснения отношений: ссор и ругани – есть риск остаться одному.

По приметам можно было узнать многое: идет снег – хороший урожай хлеба; безветренная погода – удачный урожай; снег сыплет крупными хлопьями – скоро потепление; собака лежит на снегу – скоро начнется метель; сырая погода – хороший урожай льна; метет метель – холодное и дождливое лето; чириканье воробьев – будет оттепель.

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Взято отсюда