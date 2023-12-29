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Дональд Трамп заявил, что его умоляли сняться в фильме “Один дома 2”

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Дональд Трамп заявил, что его умоляли сняться в фильме "Один дома 2"

При этом режиссер рождественской комедии утверждает, что Трамп поставил ультиматум, чтобы сняться в пизоде фильма

Режиссер Крис Коламбус умолял Дональда Трампа сыграть роль в фильме “Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке”, о чем 27 декабря написал сам бывший президент США на своей странице в соцсети Truth Social, сообщают “Известия”.

“30 лет назад (как летит время!) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в «Один дома 2». Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но прежде всего настойчивы. Я согласился, а остальное уже история”, — поделился Трамп.

При этом Дональд Трамп отметил, что именно его роль, хоть она и была эпизодической, помогла комедии добиться успеха.

В свою очередь Коламбус в интервью изданию Business Insider заявил, что Трамп сам просил сняться в фильме. По словам режиссера, Трамп, владевший в то  время отелем, поставил ультиматум, что позволит использовать локацию только в том случае, если он будет в эпизоде. При монтаже Трампа оставили, поскольку режиссер посчитал его приятным публике.

Помимо эпизодической роли в комедии «Один дома 2», бизнесмен и бывший президент США появлялся в роли самого себя в таких картинах 1990-х, как «Компаньон», «Любовь с уведомлением», «Маленькие негодяи», «Образцовый самец» и «Эдди». Также он принял участие в съемках сериалов «Секс в большом городе», «Принц из Беверли-Хиллз» и других.

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Взято отсюда

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