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Донецк: 25 погибших, в том числе двое детей-последние новости об ужасающем обстреле

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21 января 2024г. -RUBCOVSKE.RU. Число погибших в результате обстрела террористами рынка “Меркурий” в Донецке возросло до 25 человек, а число раненых – до 20. Пишет Русская Весна.

Кроме того, среди погибших оказалось двое детей. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по ДНР.

Среди раненых есть как минимум одна девочка 2013 года рождения.

Эти данные привел представитель ДНП Денис Пушилин, по данным которого обстрел Донецка был произведен 155-мми 152-мм снарядами с кураховского и красногоровского направлений.

Фото: Русская Весна

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Автор: glavred

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