Доноры хорошего настроения

5 декабря отмечалтся Международный день волонтера. Волонтеры – частые гости в отделении онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Сюда приходят представители различных компаний, благотворительных организаций. Встречи с ними помогают детям почувствовать интерес к жизни.

В отделении онкологии получают лечение дети с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Маленькие пациенты с помощью врачей противостоят таким заболеваниям, как острый лимфобластный лейкоз, лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома и другие.

Врачи приветствуют

Работу с волонтерами в отделении организует Наталья Воронина, медицинский психолог АККЦОМД.

– Время творческих занятий – после тихого часа. Такие занятия проходят довольно часто – каждую неделю. На них мы стараемся приглашать волонтеров, рукодельниц, педагогов по творчеству (в основном это представители волонтерского движения «Творим добро вместе»), которые проводят тематические занятия: лепка, рисование, аппликация и т. д. Иногда к нам приходит музыкальный терапевт Вера Павловна Вознесенская из организации «Вместе против рака». Регулярно к нам приезжают молодые специалисты «Водоканала». Бывают занятия с аниматорами – театр ростовых кукол Натальи Князевой дружит с нами уже много лет. Каждый день маленькие пациенты имеют возможность выбирать что-то для досуга из «Коробки храбрости», которую регулярно пополняют волонтеры из «Клуба добряков» и многие другие замечательные люди.

В зависимости от диагноза и схемы лечения дети проводят в отделении разное время: кто-то пару недель, а кто-то лежит месяцами, и домой их отпускают всего на неделю. Некоторые ребята вынуждены отмечать свой день рождения тут, а мы помогаем сделать этот день по-настоящему праздничным. Дети скучают по дому, и встречи с нашими друзьями-волонтерами помогают разнообразить их досуг, дети всегда ждут гостей.

Среди волонтеров нет случайных людей, они добрые, отзывчивые, творческие. Эти люди приходят делиться своим теплом. То, что волонтеры помогают в лечении, – это сто процентов. Во время таких встреч у пациентов значительно улучшается настроение, появляется уверенность в своих силах, желание заняться чем-то интересным, что-то познавать, а это играет важную роль в лечении заболевания, и наши врачи это тоже приветствуют.

Александр Румянцев, заведующий отделением онкологии АККЦОМД, поддерживает желание волонтеров дарить улыбки детям:

– Люди приходят, они делают разнообразным досуг ребятишек и их мам, и это хорошо. Это довольно важно. Прежде всего, важно хорошее настроение, это залог успеха в лечении. Положительные эмоции всегда улучшают качество жизни. Есть такое понятие, как госпитализм: когда дети длительно находятся в стационаре, у них развивается что-то по типу депрессивного состояния. Например, появляется эмоциональная лабильность – то он смеется, то плачет, то скачет до потолка, то не встает с кровати. Или, так скажем, упадок духа. Волонтеры приходят во второй половине дня, после тихого часа, это никак не мешает работе медиков. К тому же, они приходят ненадолго – на полчаса или час. В мероприятиях участвуют только те дети, которые могут прийти в игровую комнату. К остальным волонтеры могут зайти в палату и поздравить с праздником, например. Даже когда были ограничения, связанные с ковидом, волонтеры находили способ порадовать детей. Приезжали байкеры с флагами, под окнами устраивались концерты, автовышки поднимали к окнам аниматоров в костюмах. Волонтеры работают с нами уже много лет и четко понимают, что в отделении находятся дети со сниженным иммунитетом, поэтому соблюдают все правила их посещения.

Истории волонтеров

Волонтерами становятся по разным причинам, но всех добровольцев, приходящих в отделение онкологии, связывает причина одна – желание порадовать детей, дать им понять, что они не одиноки в борьбе со своей болезнью.

Джамиля Прохорова, преподаватель регентской школы при Барнаульской духовной семинарии:

– Для меня сотрудничество с центром началось в 2016 году, когда мы с мужем, он священник, трудились в храме Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. У меня в этом храме был небольшой любительский хор из прихожан. Мы были знакомы с известным общественным деятелем Ольгой Гога, и у нас возникла мысль, что мы можем быть ей полезны. Мы решили, что прихожане и певчие могли бы поддержать ребятишек из онкоотделения – приходить к ним в качестве волонтеров и проводить творческие развивающие занятия. И мы начали это делать. Через некоторое время мужа перевели в другой приход, я все волонтерские дела передала другому человеку и временно отошла от этого. Все возобновилось для меня в этом году. Ко мне обратилась Наталья Воронина с просьбой, чтобы я снова собрала волонтерскую группу. И мы опять начали посещать детей в онкоотделении. В новую группу вошли мои друзья, знакомые, коллеги, певчие того хора и даже участницы проекта «Мама-предприниматель», в котором я принимала участие. С весны практически каждый день по одному человеку мы приходим в онкоотделение, чтобы заниматься с детьми. Каждый волонтер предлагает детям то, что умеет сам: кто-то рисует, кто-то лепит, делает аппликации… Я с моей коллегой пели с детьми. Иногда мы привозим детям пряники, которые выпекает пекарня благотворительного объединения «Добродел» при храме Иоанна Богослова. Наша волонтерская группа – часть некоммерческого объединения «Творим добро вместе», оно помогает и людям в домах престарелых, и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и пациентам других детских больниц.

Этот вид волонтерской деятельности я выбрала потому, что мне это очень близко: я педагог по образованию, мне нравится работать с детьми. Вокруг меня собрались люди неравнодушные, которые понимают, что если в твоей жизни уже все обустроено, нужно поделиться своим теплом, своей любовью с теми, кому сейчас сложно. Ребятишки и их мамы сражаются с недугом, они настоящие герои, и хочется подарить им улыбку, поддержать, скрасить их больничные будни.

Людмила Медведева, координатор благотворительного сообщества «Клуб добряков»:

– Мы сотрудничаем с онкоотделением уже шесть лет. Начали сотрудничество с пополнения «Коробки храбрости» – собирали игрушки и передавали их в отделение. Потом мы взяли шефство еще над отделением неврологии. Сейчас мы на постоянной основе пополняем «Коробку храбрости», исполняем небольшие мечты пациентов в день рождения. Нам хочется поддержать тех, кому сейчас непросто, грустно, тяжело. Мы хотим оказать им посильную помощь, немножко подбодрить, придать им уверенности в себе, чтобы пациенты скорее выздоравливали и возвращались домой. Это важно, когда люди облегчают детям пребывание в больничных стенах и, возможно, кому-то даже помогают выздороветь.

Дарья Черных, менеджер по внутренним коммуникациям «Росводоканал Барнаул»:

– В 2019 году я узнала об акции «Я помогаю детям»: рисунки пациентов отделения детской онкологии стали основой для календариков, стикеров, магнитов, кружек и т. д. Я предложила нашим сотрудникам присоединиться к акции и приобрести что-то. Сама взяла несколько сувениров, и люди охотно откликнулись.

Собранные деньги мы передали в отделение на нужды пациентов. В акции мы приняли участие пять или шесть раз, но с детьми тогда лично не контактировали – поддерживали проект «Я помогаю детям», помогали собрать вещи для «Коробки храбрости». Кстати, и сейчас регулярно это делаем – два раза в год в подразделениях «Водоканала» ставим контейнеры для сбора вещей. Наши сотрудники уже знают, что можно передавать маленьким пациентам. Бывает, что отделению экстренно нужны средства гигиены (влажные салфетки, одноразовые пеленки, необходимые во время и после химиотерапии), тогда мы объявляем внеочередной сбор средств.

Наше сотрудничество изменилось, когда представители отделения пригласили нас в гости. Мы согласились и решили не просто познакомиться с детьми, а сделать это общение полезным и интересным – провести для них «Урок чистой воды». Это формат занятия, на котором мы учим детей бережному отношению к воде, правильному использованию природных ресурсов, рассказываем о методах очистки воды, показываем опыты. После занятия мы посвятили их в Хранители воды.

Со временем помощь пациентам отделения онкологии переросла в целый проект «Ты не один», который направлен на вовлечение детей в волонтерскую деятельность. Мы рассказали им, в чем они могут быть полезны, даже находясь в стационаре. Например, вместе сделали игрушки для подопечных частного приюта для животных «Бусинка», мастерили открытки к Месячнику пожилого человека для жителей дома-интерната для ветеранов. После мы показываем ребятам фото и видео, что их поделки действительно доставлены адресатам. Кстати, вклад ребят в экологию уже получил положительную оценку. В течение месяца в отделении находился контейнер, в который дети собирали пластиковые крышечки. Организация, принявшая собранный пластик на утилизацию, подготовила детям благодарственное письмо, которое хранится в отделении.

Особенно ждут ребята наши развлекательные акции. Иногда мы проводим их в преддверии праздников, а иногда и без повода. Но пациенты в отделении разного возраста: есть совсем малыши, а есть те, кому 13–15 лет. И подростков заинтересовать сложнее. В ноябре мы пригласили двух гитаристов, которые пели песни, а также поиграли в «Угадай мелодию». Эта встреча с музыкантами понравилась всем, вне зависимости от возраста. Недавно вместе с детьми мы собрали и раскрасили деревянные кормушки, а также рассказали, какие птицы обитают зимой на территории Алтайского края и могут прилетать за лакомством. Кормушки развесили под окнами отделения, чтобы ребята могли увидеть, что их усилия полезны. К Новому году мы проведем для ребят конкурс поделок и поздравительную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

За все время нашей дружбы именно этот год был самым насыщенным на мероприятия, встречи и события. В нашем коллективе сформировалась команда сотрудников, которые с удовольствием навещают самых смелых пациентов, предлагают новые идеи для занятий, дарят энергию и позитивный заряд ребятам. А еще мы радуемся, когда на наших встречах мало ребят. Если они не в отделении, а дома, значит им лучше. А это главное.

Елена Клишина

Взято отсюда.

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