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Дополнительные 1200 рублей: уже в январе россияне этой категории получат новые средства

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05 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Новые деньги заберет эта категория россиян уже в январе. Кому и как можно забрать выплаты, сообщает UssurMedia со ссылкой на официальный сайт Социального фонда России.

В России введены новые правила выплат для лиц, осуществляющих уход за нетрудоспособными гражданами, включая инвалидов I группы, престарелых, детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы. Неработающие трудоспособные граждане, осуществляющие уход, получат ежемесячные компенсационные выплаты. Размер выплаты для ухода за нетрудоспособным гражданином составляет 1200 рублей, а для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы – 10000 рублей для родителей или опекунов и 1200 рублей для других лиц.
Компенсационная или ежемесячная выплата назначается с месяца обращения за ней, но не ранее дня возникновения права на выплату. Для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей размер выплат увеличивается на соответствующий районный коэффициент.

Важно, что период ухода засчитывается в страховой стаж, позволяя ухаживающему лицу формировать пенсионные права. Компенсационная и ежемесячная выплата по уходу назначается одному лицу в отношении каждого нетрудоспособного гражданина на период ухода. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, не имеют права на эти выплаты, поскольку они уже получают социальное обеспечение в виде пенсии или пособия по безработице. Выплаты производятся вместе с пенсией, назначенной нетрудоспособному гражданину.

Фото: из открытых источников

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Автор: glavred

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