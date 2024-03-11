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Дополнительные участки для голосования на выборах Президента РФ откроют в Алтайском крае

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Дополнительные участки для голосования на выборах Президента РФ откроют в Алтайском крае

В Алтайском крае откроют дополнительные участки для голосования на выборах Президента РФ.

Жители населенных пунктов, где нет помещений для выборов, и куда трудно добраться, смогут отдать свой голос на дополнительных точках голосования. Они будут работать 15 и 16 марта для удобства жителей региона.

Для этой цели задействуют 54 УИК в 73 населенных пунктах. Проголосовать на них смогут порядка 4700 избирателей. Соответствующие решения приняли 14 территориальных избирательных комиссий.

Ознакомиться с перечнем участков, их адресами, датами и проведения голосования можно на сайте краевого парламента, сообщает пресс-служба АКЗС.

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Взято отсюда.

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