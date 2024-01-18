Алкоголь Фото: pexels

Ограничения, которые могут появиться в краевом законе, предлагают вводить в некоторые праздничные дни, а также в случае введения режима повышенной готовности и ЧС

На сессии Алтайского краевого Заксобрания 25 января депутатам предстоит рассмотреть сразу две инициативы, связанные с оборотом спиртных напитков в регионе. Одна из них накладывает дополнительные ограничения, другая же, напротив, заметно упростит жизнь продавцам алкоголя. Информация о соответствующих законопроектах размещена на сайте АКЗС.

Так, депутатам предстоит рассмотреть инициативу, согласно которой традиционные ограничения на продажу алкоголя в регионе в праздники закрепят на краевом уровне. Сейчас введение ограничений требует ежегодного выпуска отдельных документов местными органами власти. Презентует законопроект врио главы управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

Взято отсюда