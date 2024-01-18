реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

Алкоголь Фото: pexels

Ограничения, которые могут появиться в краевом законе, предлагают вводить в некоторые праздничные дни, а также в случае введения режима повышенной готовности и ЧС

На сессии Алтайского краевого Заксобрания 25 января депутатам предстоит рассмотреть сразу две инициативы, связанные с оборотом спиртных напитков в регионе. Одна из них накладывает дополнительные ограничения, другая же, напротив, заметно упростит жизнь продавцам алкоголя. Информация о соответствующих законопроектах размещена на сайте АКЗС.

Так, депутатам предстоит рассмотреть инициативу, согласно которой традиционные ограничения на продажу алкоголя в регионе в праздники закрепят на краевом уровне. Сейчас введение ограничений требует ежегодного выпуска отдельных документов местными органами власти. Презентует законопроект врио главы управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Елена Абдулаева.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Барнаул сковали восьмибалльные пробки: смотрим карту

18.01.2024

 Новости Алтай

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Фримаркет «Добровещь»: рассказываем, как поучаствовать

18.01.2024

 Новости Алтай

В Новоалтайске дедушка почти месяц жил в гостинице: он остался без прописки

18.01.2024

 Новости Алтай

Попытка номер два. Из Барнаула запустят прямые рейсы в Таиланд

18.01.2024

 Новости Алтай

«Мы хотим жить, как люди». Жительница Барнаула кричит о протекающей крыше, а власти просят ждать

18.01.2024

 Новости Алтай

Давайте сами. В Барнауле трамваи оснастили терминалами для оплаты проезда без кондуктора

18.01.2024

 Новости Алтай

На алтайской трассе скорая столкнулась с легковушкой: все подробности

18.01.2024

 Новости Алтай

Власти Барнаула забирают у людей земли в центре города: где на этот раз

18.01.2024

 Новости Алтай

«Весь город сплошной каток»: барнаульцы жалуются на гололед — в мэрии уверяют, дороги чистят регулярно

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске