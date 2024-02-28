Дорога успеха

Алтайские дорожники отмечают 20-летний юбилей

В планах у дорожников – строительство сотен километров трасс

Вот уже 20 лет Управление федеральных автомобильных дорог «Алтай» занимается строительством, ремонтом и содержанием крупнейших трасс края и Республики Алтай.

История началась 2 февраля 2004 года. Тогда в ведение управления передали две трассы федерального значения: А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан и Р-256 «Чуйский тракт». Причем последняя проходит как по территории Алтайского края, так и по Республике Алтай. Общая протяженность этих дорог составляла свыше 1100 километров.

Первостепенная задача

В то время перед дорожниками по всей стране стояла первостепенная задача – приведение основных транспортных артерий в нормативное состояние. Без этого все последующие цели были бы невозможны.

И работа закипела. В первую очередь – на федеральной трассе А-322, которая на тот момент была в неудовлетворительном состоянии на основной протяженности. За семь лет только с помощью капитальных ремонтов привели к нормативам более половины маршрута – 177 км.

Стабильное финансирование и увеличение затрат на содержание федеральных трасс позволило кардинально изменить ситуацию уже в первые годы работы Росавтодора и подведомственных ему управлений. А также включить в планы модернизацию наиболее значимых транспортных артерий страны, таких, например, как Чуйский тракт.

Это важнейшая магистраль в Западной Сибири, соединяющая три субъекта Российской Федерации (Новосибирскую область, Алтайский край и Республику Алтай), но главное – это стратегически важный транспортный коридор из Западной Сибири в Монголию и далее в Китай.

Считается, что тракт когда-то был одним из ответвлений Великого шелкового пути. По сей день маршрутом пользуются странники, которых теперь мы называем туристами, а караваны сменились фурами и грузовиками. Они везут продукты питания, медикаменты, ГСМ, строительные материалы и многое другое. То есть историческое предназначение не только сохранилось, но и неустанно приумножается с каждым годом.

Задачи в подведомственных Упрдор «Алтай» регионах для этой трассы различались. В Алтайском крае основная часть маршрута в своей конструкции имела бетонное основание, которое позволяло дороге справляться с возрастающими нагрузками. Но ряд участков уже тогда нуждался в расширении.

Первый четырехполосный участок построили по направлению от Бийска к Республике Алтай еще в 1980-х, в 2018 году здесь прошел капитальный ремонт с уширением проезжей части и установкой разделительного барьерного ограждения. В первые годы после создания управления введено несколько четырехполосных участков в Первомайском районе, полностью отрезок с 183 по 212 км завершили в 2011-м. В 2013-м построен обхода Бийска, что позволило вывести из города транзитный транспорт и решить проблему заторов.

С 2019 года эти работы возобновили ускоренными темпами, тогда ввели в эксплуатацию 9-километровый участок в Тальменском районе. А в юбилейном для Чуйского тракта 2022-м движение открыли по участкам протяженностью 32 км, еще 11 км ввели в строй в 2023-м. В этом сезоне работы продолжатся на четырех объектах общей протяженностью 33 километра.

По предварительной программе, весь Чуйский тракт в границах Алтайского края должен стать четырехполосным до конца 2035 года. Это позволит обеспечить безопасность движения и необходимую пропускную способность трассы, что особенно актуально в летний туристический сезон.

В планах у дорожников – строительство сотен километров трасс

Современные технологии

Современные реалии требовали кардинально нового, современного подхода к строительству и ремонту дорог. Специалисты начали осваивать инновационные технологии, изучали и разрабатывали материалы, которые могут прослужить гораздо дольше, соответственно, и межремонтный срок станет больше.

Так, в Республике Алтай с 2011 года в качестве приоритетной технологии был выбран метод холодной регенерации.

Проблемы здесь были связаны со слабой конструкцией дорожной одежды, из-за чего трасса не справлялась с современными нагрузками. Чтобы ее усилить, был освоен инновационный метод. Специалисты управления пришли к выводу, что он обладает рядом преимуществ и позволяет обеспечить высокий модуль упругости, при этом более экологичен в сравнении с традиционными и более экономичен – за счет повторного использования материалов. Кроме того, холодная регенерация позволяет решить большинство логистических проблем и положительно зарекомендовала себя даже в условиях вечной мерзлоты на участках в Кош-Агачском районе.

За этот период была наработана собственная база исследований, изучено три метода холодной регенерации, опробованы различные составы асфальтогранулобетонных смесей. Первые участки, выполненные таким образом, уже более десяти лет показывают эффективность технологии.

Новые дороги и молодые кадры

В 2020 году федеральная дорожная сеть двух регионов приросла двумя трассами и достигла протяженности 1736 км. В Алтайском крае федеральных статус получила автодорога А-322, связывающая столицу региона с ключевыми промышленными и сельскохозяйственными районами, такими туристическими объектами, как соленые озера, куда ежегодно в летний сезон приезжают тысячи гостей, а также обеспечивающая связь с соседней Республикой Казахстан.

На сегодняшний день идет подготовка проектно-сметной документации по ликвидации 47-километрового щебеночного разрыва – последнего на федеральной сети «двух Алтаев».

В том же году в Республике Алтай передали в федеральную собственность 140-километровый подъезд к озеру Телецкому – одному из самых красивых природных памятников Алтая. Второе по глубине после Байкала и одно из самых крупных в Западной Сибири – оно внесено в «Список Всемирного культурного и природного наследия» ЮНЕСКО. Большая часть пути к этой достопримечательности находилась в неудовлетворительном состоянии и была не комфортна для автопутешествий, что определило приоритетные задачи в регионе на ближайшую перспективу.

С 2021 по 2023 год на четырех объектах общей протяженностью 32 километра провели капитальный ремонт, а на 11 километрах – ремонт. В 2024 году продолжаются работы по капремонту трех участков протяженностью 27 км и шести мостов.

В остальном же за весь период существования учреждения капитально отремонтировали 32 моста, возвели шесть надземных пешеходных переходов, построили современный четырехполосный мост через реку Чумыш, полностью восстановили исторический въезд в Барнаул со стороны Новоалтайска вместе со Старым (коммунальным) мостом через реку Обь, построили 140 км линий электроосвещения, установили 51 комплекс метеоконтроля, 38 пунктов учета интенсивности движения и 14 табло переменной информации.

В планах у дорожников – строительство сотен километров трасс, а для этого нужны новые молодые амбициозные кадры. В управлении и подрядных организациях есть открытые вакансии, на которые приглашаются и выпускники профильный факультетов, и студенты, и стройотрядовцы. Впереди новый сезон и еще больше поставленных задач.

– За последние восемь лет на дорожных объектах работали 254 студента, в том числе на капитальном ремонте Чуйского тракта, – говорит начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков. – На текущий год у нас для организации работ стройотрядов предусмотрено 41 рабочее место. В случае необходимости подрядные организации готовы рассмотреть вопрос об их увеличении.

Это хороший шанс для молодых специалистов не только получить ценный опыт в профессии, но и зарекомендовать себя.

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Поздравляю коллектив управления с юбилейной датой и хочу поблагодарить каждого за профессионализм, ответственный подход и готовность браться за задачи любой сложности. Мы видим, как активно развивается сегодня дорожная инфраструктура в стране: прокладываются новые трассы, совершенствуется существующая сеть. Алтайский край, Республика Алтай не остаются в стороне: мы можем гордиться трудом наших предшественников, реализуем крупные дорожные проекты в настоящем и уверенно говорим о планах на будущее!

Анатолий Волков, начальник ФКУ Упрдор «Алтай».

Анатолий Волков, начальник ФКУ Упрдор «Алтай»

Цифра

1736 км – федеральная сеть автомобильных дорог Алтайского края и Республики Алтай.

Взято отсюда

28.02.2024