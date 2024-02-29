Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием 29 февраля

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием 29 февраля. Он говорил о поддержке участников спецоперации, о новых нацпроектах, планах до 2030 года в разных сферах и так далее. По сути Путин в послании огласил свою предвыборную программу на грядущие президентские выборы. Речь президента заняла более двух часов. Amic.ru рассказывает, как прошло выступление главы государства перед парламентариями.

Россия и спецоперация

Владимир Путин начал свою речь с темы спецоперации на Украине. Он напомнил, что в этом году исполняется 10 лет с “легендарной “русской весны””, и сейчас мужество крымчан, севастопольцев и жителей Донбасса вызывает гордость.

“Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников на Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам, нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу”, – отметил Путин.

Президент сказал, что на производствах люди “трудятся в три смены”, экономика “проявила гибкость и устойчивость”, и российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтёрским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших солдат. Люди также отправляют на фронт письма и посылки, тёплые вещи, маскировочные сети и перечисляют средства из своих сбережений, напомнил Путин. Также он отметил работу фонда “Защитники Отечества”, Комитета семей воинов Отечества, других общественных объединений и попросил все органы власти “поддерживать семьи наших героев”.

Касаемо вооруженных сил РФ он подчеркнул, что они “обрели колоссальный боевой опыт” и “боевые возможности Вооружённых Сил увеличились многократно”.

“Выросла, прошла закалку целая плеяда талантливых командиров, которые берегут людей, грамотно исполняют свои задачи, используют новую технику, успешно решают поставленные перед ними задачи. И хочу сказать, что это во всех звеньях: от взвода и оперативного звена до самого высшего звена руководства. Мы видим, где и какие у нас есть проблемы, но понимаем вместе с тем, что нужно делать. Такая работа ведётся непрерывно и на фронте, и в тылу. Она направлена на повышение ударной мощи армии и флота, их технологичности и эффективности”, – сказал Путин.

Темой СВО Путин и закончил свою речь. А именно он сказал, что солдаты СВО “должны выходить на ведущие позиции и в системе образования и воспитания молодежи” и заменить собой дискредитировавшую себя богатую “элиту 90-х”. Президент отметил, что с 1 марта 2024 года бойцы СВО смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы “Время героев”. Также он отметил, что ветерены и участники СВО смогут в приоритетном порядке получить высшее образование, гражданскую специальность в наших ведущих вузах.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Развитие армии

Путин отметил, что уже в спецоперации используется гиперзвуковой авиационный комплекс “Кинжал”, ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования “Циркон”, а на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности “Авангард” и лазерные комплексы “Пересвет”. Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности “Буревестник” и беспилотного подводного аппарата “Посейдон”. В войска поставлены также первые серийные тяжёлые баллистические ракеты “Сармат”, отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что Россия не собирается размещать ядерное оружие в космосе, готова к диалогу с США, но американцы более 15 лет блокируют предложение о предотвращении размещения оружия в космосе, подготовленный ещё в 2008 году.

“Наша позиция понятна: если хотите обсуждать ответственные, важные для всей планеты вопросы безопасности и стабильности, то необходимо делать это только в едином комплексе, естественно, включая все те аспекты, которые затрагивают наши национальные интересы и прямо влияют на безопасность нашей страны, на безопасность России”, – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что сейчас задача российских властей “так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны, максимально рационально распределить ресурсы и выстроить эффективную экономику Вооружённых Сил”. Президент призвал выйти на “качественно новый уровень оснащённости армии и флота” и укрепить группировки на западном стратегическом направлении, чтобы нейтрализовать угрозы НАТО.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

БРИКС и другие объединения

Сейчас мировая экономика трансформируется, сказал Путин. И, сообщил он, в 2028 году страны БРИКС будут составлять около 37% глобального ВВП, тогда как общий показатель стран “Большой семёрки” опустится ниже 28%, до 27,8%.

“Мы взаимодействуем с партнёрами на принципах равноправия, уважения интересов друг друга, и потому к работе Евразэс, ШОС, БРИКС и других объединений с участием России активно подключаются новые и новые государства. Огромные перспективы видим в построении большого евразийского партнёрства в сопряжении интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики “Один пояс, один путь”. Позитивно развивается диалог Россия–АСЕАН. Настоящим прорывом стали саммиты Россия–Африка”, – напомнил Путин.

Отдельно в сфере международного сотрудничества президент попросил правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и культуры – в первую очередь в СНГ.

Семья

Важная часть выступления Путина была посвящена теме семьи и проблемам демографии. Президент сказал, что Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости. И в ближайшие шесть лет страна должна добиться “устойчивого роста рождаемости”.

В первую очередь Путин призвал улучшить ситуацию с доходами населения. Так, за чертой бедности по итогам 2023 года числится 13,5 миллиона человек. Для исправления ситуации с 1 января 2023 года введено единое ежемесячное пособие для семей с невысокими доходами, которое женщина получает от беременности до достижения ребёнком 17 лет. В 2023 году пособие получали более 11 миллионов человек.

Также власти упростили процедуру заключения социального контракта. И в дальнейшим доступность меры будет расширяться, на это планируется потратить около 100 млрд рублей.

“Нужно поставить чёткие цели и последовательно двигаться к их достижению: добиться, чтобы к 2030 году уровень бедности в России стал ниже 7%, а среди многодетных семей снизился более чем в два раза, хотя бы до 12%. То есть мы должны сделать особый акцент на снижении бедности, прежде всего для многодетных семей”, – призвал Путин.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Планируется запустить и новый национальный проект “Семья”. По нему должны быть приняты несколько мер:

В 39 регионах с суммарным коэффициентом рождаемости до конца 2030 года направить не менее 75 млрд рублей, чтобы они нарастили программы поддержки семей. Деньги планируется выделять уже с 2024 года.

Продлить программу льготной семейной ипотеки, уделив “внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно”. Для них льготная ставка кредита останется прежней – 6%, отметил Путин.

Продлить погашение части ипотечного кредита (450 тысяч рублей) при рождении третьего ребёнка до 2030 года. На это нужно будет потратить почти 50 млрд рублей в 2024 году.

Дополнить положения принятого указа, который устанавливает по всей стране единый статус многодетной семьи;

Увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребёнка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребёнка;

Продлить программу материнского капитала;

Продолжительность жизни и помощь нуждающимся

Путин призвал и нарастить финансирование из госбюджета, вывести на единый высокий стандарт и обеспечить максимальную доступность системы помощи благотворительным фондам и социальным некоммерческим организациям, которые помогают пожилым и больным людям и детям-инвалидам.

Он поручил к 2030 году сделать так, чтобы “услугами долговременного ухода воспользовались и были обеспечены 100 процентов граждан, которые в этом нуждаются”.

Кроме того, глава государства предложил запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, “чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети”.

Сейчас средняя продолжительность жизни в России вернулась к доковидным показателям и составила 73 года, напомнил Путин. К 2030 году он призвал повысить её до 78 лет, а в дальнейшем и до 80 лет. Особое внимание он призвал обратить на сельские территории. Этому будет посвящен национальный проект “Продолжительная и активная жизнь”.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Спорт

В сфере спорта Путин предложил “поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью”, а именно с 2025 года предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно на “плановой основе проходит диспансеризацию” и успешно сдает ГТО.

Второе предложение в сфере спорта – ежегодно строить в регионах, и прежде всего в малых городах и в селах не менее 350 спортивных объектов.

“Это и универсальные комплексы, и быстровозводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за шесть лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета”, – сказал Путин.

Школы и детсады

Здесь же президент вспомнил и про школы. Он отметил, что сейчас капремонт требуется около 18,5 тысячи зданий школ. До 2030 года федералы помогут регионам решить проблему, пообещал он, а затем школы будут ремонтироваться в плановом режиме. В целом на капремонт детских садов и школ Путин поручил выделить дополнительно более 400 млрд рублей.

“Кроме того, предлагаю в предстоящие шесть лет обновить или открыть медицинские кабинеты в школах, где есть такая потребность, а такая потребность есть. Потому что сейчас, в 2022–2023 годах, из 39 тысяч школ (39 440 школ у нас) медицинские кабинеты есть только в 65%. Есть над чем работать”, – отметил Путин.

Строиться новые школы также будут. Президент сообщил, что в планах властей построить за счет федерального бюджета дополнительно не менее 150 школ и более 100 детских садов.

Учителям Путин также уделил внимание. Он поручил в 2025 году “отработать новую модель оплаты труда бюджетников”, а в 2026 году “принять окончательное решение для всей страны”.

Отдельно он поручил создать дополнительную мотивацию для молодых учителей и выделить более 9 млрд рублей из федерального бюджета “на обновление инфраструктуры педагогических вузов”.

“Учительским командам предстоит принять участие в создании перспективных школ. Строительство первых образовательных школ лидерского уровня начнем уже в этом году в Рязанской, Псковской, Белгородской, Нижегородской и Новгородской областях. В дальнейшем они появятся во всех федеральных округах: на Дальнем Востоке, в Сибири, на Донбассе. Всего до 2030 года откроем 12 таких школ”, – отметил Путин.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Пересдача ЕГЭ

Касаемо темы школ Путин затронул и проблемы ЕГЭ. А именно он предложил предоставить ученикам возможность по одному из предметов по выбору пересдать ЕГЭ до конца приёмной кампании в вузы, чтобы он успел подать документы.

Молодёжная политика

В сфере молодёжной политики Путин предложил запустить ещё один нацпроект “Молодёжь России”. Президент сказал, что “это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны”.

В рамках этого проекта президент предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату 5 тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах. Также с 1 марта 2024 года он поручил вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство группами до 10 тысяч рублей. Мера коснётся школьных классных руководителей и кураторов групп в колледжах и техникумах, которые работают населённых пунктах, где живёт меньше 100 тысяч человек.

Кадры, вузы и колледжи

Путин предложил приянять и национальный проект “Кадры”. По нему все уровни образования от школы до вуза должны быть связаны, сказал президент. А предприятия должны приглашать к себе школьников на экскурсии.

До 2028 года для сфер авиа- и судостроения, фармацевтики, электроники, оборонной и других отраслей планируется подготовить порядка миллиона специалистов.

Отдельно Путин поручил правительству реализовать программу ремонта и оснащения учреждений профессионального образования, и отремонтировать “не только учебные здания, но и спортивные объекты, общежития техникумов и колледжей. На это планируется направить 120 млрд рублей из федерального бюджета.

Кроме того, в следующие 6 лет будет выделено дополнительно 124 млрд рублей на капремонт порядка 800 общежитий вузов и университетов.

“Задача – чтобы центры науки и образования развивались по всей стране. Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Мы уже говорили об этом, но сейчас считаю нужным сказать еще раз: предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придется выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета, естественно, предусмотрев в кампусах все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей, – сказал Путин.

Кроме того, Путин призвал правительство повысить уровень зарплат преподавателей вузов и сделать это уже с 1 сентября “в пилотном режиме”. По предварительным подсчетам, на это потребуется в 2024 года – около 1,5 млрд рублей, а затем по 4,5 млрд рублей, сообщил он.

Развивать потенциал высшего образования поможет и программа “Приоритет 2030”. Её Путин предложил продлить до 2030 года и выделить на это порядка 190 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Технологический сувернитет

В сфере науки Путин предложил вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки, довести их долю до 2% ВВП к 2030 году и “по этому показателю войти в число ведущих научных держав мира”.

Президент отметил, что власти уже “скорректировали стратегию научно-технологического развития России”, и сейчас запускают новые национальные проекты технологического суверенитета. У них следующие направления:

Независимость и продовольственная безопасность;

Технологический сувернитет;

Конкурентные продукты в области космических, атомных и новых энергетических технологий;

“Необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов, другого сырья для новой экономики. У нас все это есть”, – сказал Путин.

Президент подчеркнул, что доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие шесть лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого неэнергетического экспорта – не менее чем на две трети. Также Путин поставил цель к 2030 году по числу промышленных роботов Россия должна войти в число 25 ведущих стран мира.

Кроме того, до 2030 года России предстоит выйти на уровень импорта не более 17% ВВП при уровне 2023 года в 19%. А ещё к 2030 года не менее 40 % средних и крупных предприятий базовых и сырьевых отраслей экономики, а также все учреждения социальной сферы предстоит охватить проектами по повышению производительности труда.

Для перевооружения производств будут созданы инженерные школы на базе вузов. 30 их них уже появилось, и ещё 20 запустится в 2024 году, сообщил Путин и предложил расширить программу ещё на 50 инженерных школ. А на модернизацию сети научно-технических библиотек в вузах и научных организациях он предложил выделить дополнительно 9 млрд рублей.

МРОТ

В обращении Путин предложил: увеличить в ближайшие 6 лет долю зарплат в ВПП страны. По его словам, к 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч рублей.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Промышленность и экономика

В сфере промышленности и экономики Путин предложил следующее:

В предстоящие шесть лет повысить уровень валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности России не менее чем на 40% по сравнению с 2022 годом;

Направить 120 миллиардов рублей на субсидии компаниям для проведения НИОКРов, а также на расширение промышленной ипотеки. И за счет этой же программы дополнительно построить и модернизировать более 10 миллионов квадратных метров производственных площадей;

На 300 миллиардов рублей пополнить Фонд развития промышленности;

Не менее 200 миллиардов дополнительно выделить в рамках кластерной инвестиционной платформы на субсидирование процентных ставок для проектов по выпуску приоритетной промышленной продукции;

Увеличить базу для расчета амортизации для предприятий обрабатывающей промышленности, чтобы стимулировать обновление производственных мощностей. Она составит 200 процентов затрат на российское оборудование и НИОКРы;

Продолжить развитие индустриальных технопарков с акцентом на размещение производств малого и среднего бизнеса. До 2030 года планируется создать еще не менее 100 таких площадок.

К 2030 году прибавить 70% к объему инвестиций в ключевых отраслях;

В ближайшие два года с использованием фондов акционерного капитала поддержать индустриальные проекты с инвестициями более чем на 200 миллиардов рублей;

Усилить российскому фондовому рынку свою роль как источника инвестиций. Его капитализация к 2030 году должна удвоиться и составить 66% ВВП;

Застраховать добровольные накопления в негосударственных пенсионных фондах в объеме до 2,8 млн рублей;

Застраховать долгосрочные индивидуальные и инвестиционные счета на сумму до 1,4 миллиона рублей. А также на вложения граждан в долгосрочные финансовые инструменты на сумму до 400 тысяч рублей в год распространить единый налоговый вычет;

Запустить новый инструмент – так называемый сберегательный сертификат. Граждане смогут размещать свои сбережения в банках на длительный срок – более трех лет. Сертификат будет безотзывным. Средства граждан будут застрахованы государством на 2,8 миллиона рублей.

При этом Путин подчеркнул, что все меры господдержки инвестиций должны быть проводиться вместе с повышением заработных плат сотрудников, с улучшением условий труда и социальных пакетов для работников.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Бизнес

Отдельный блок касался и бизнеса. Путин потребовал, чтобы российский бизнес работал в российской юрисдикции и не выводил деньги за рубеж, где “можно всё потерять”. Он подчеркнул, что “никому – ни представителям власти, ни сотрудникам правоохранительных органов – не позволено притеснять людей, преступать закон или использовать его в корыстных целях”.

“Не должно быть ситуации, когда компаниям фактически невыгодно набирать обороты, потому что налоговые платежи при переходе с упрощенного на общий налоговый режим резко возрастают. Получается, что государство подталкивает бизнес к дроблению – к другим способам так называемой оптимизации фискальной нагрузки. Прошу правительство совместно с парламентариями проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации”, – произнёс президент.

Он подчеркнул, что компании должны отказаться от “искусственного, притворного дробления бизнеса и перейти к нормальной, цивилизованной работе “в белую”. При этом никаких штрафов, санкций и пересчёта налогов за предыдущие периоды не будет.

Также Путин поручил правительству с 2025 году предусмотреть “механизм не резкого, а именно плавного увеличения налоговой нагрузки для компаний, которые переходят с “упрощенки” на общий порядок налогообложения”.

Ещё одной мерой стал отказ от временных мораториев на проверки бизнеса. С 1 января 2025 года произойдёт переход “на риск-ориентированный подход”.

Кроме того, глава государства предложил предоставить некрупному бизнесу право раз в пять лет оформлять кредитные каникулы на срок до шести месяцев без ухудшения кредитной истории и смягчить налоговый режим для предприятий малого и среднего бизнеса.

По поводу налогов президент предложил в принципе “подходы к модернизации нашей фискальной системы, к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы”.

К 2030 году объем производства российского агро-промышленного комплекса также должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт увеличиться в полтора раза, сообщил президент. предложил он и полученные от продажи квот на морепродукты деньги “направлять на социальное развитие муниципалитетов, которые являются базой нашей рыболовной отрасли”.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Искусственный интеллект

Не осталась без внимания и тема искусственного интеллекта. Путин отметил, что в России “предстоит создать платформу, которая поможет гражданину поддерживать и сохранять здоровье на протяжении всей жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения”.

“Например, на основе данных цифрового профиля он сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра, а доктор, семейный врач – оценить именно целостную картину здоровья человека, прогнозировать возникновение заболеваний, предотвращать осложнения, выбирать индивидуальную и потому наиболее эффективную тактику лечения”, – объяснил он.

К 2030 году Путин поручил сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи должны быть решены в рамках нового национального проекта “Экономика данных”. На него направят не менее 700 миллиардов рублей. А 116 млрд рублей направят на обеспечение доступа к высокоскоростному интернету практически на всей территории России.

Кроме того, планируется развитие суперкомпьютеров. И к к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз.

Регионы

В обращении Путин предложил и снизить долговую нагрузку регионов России и списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. Это позволит субъектам “сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025-го по 2028 год”. Деньги должны быть направлены “на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты”, подчеркнул Путин.

Кроме того, Путин предложил деньги, которые регионы возвращают по инфраструктурным кредитам, снова вкладывать в развитие регионов и “направлять их на выдачу новых инфраструктурных бюджетных кредитов”.

“Начиная с 2025 года, будем наращивать портфель инфраструктурных кредитов субъектам Федерации не менее чем на 250 миллиардов рублей ежегодно. Также считаю, что регионам нужно предоставить более широкие возможности распоряжаться средствам в рамках достижения целей национальных проектов”, – сказал Путин.

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Также Путин напомнил, что сейчас 10 регионов с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Правительство президент попросил продлить действие этих программ ещё на 6 лет.

Правительство Путин также попросил “предусмотреть особые условия семейной ипотеки именно для малых городов, а также для тех регионов, где новые многоквартирные дома строятся в небольшом объёме или их вообще нет”. Продолжатся ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Власти поддержат и проекты комплексного развития территорий под застройку, с недостаточным уровнем социально-экономического развития. На это дополнительно выделят 120 миллиардов рублей.

Президент предложил и определить перечень более 200 крупных и малых городов и разработать для них свой мастер-план. Программа развития должна охватить порядка 2 тысяч населенных пунктов, включая села и поселки, отметил президент.

До 2030 года президент пообещал продлить всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На благоустройство общественных пространств он также поручил направить 360 млрд рублей. Отдельно Путин затронул и тему сохранения исторического наследия.

“Предлагаю сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитываю, что мы примем ее на 20 лет. Нужно предусмотреть меры поддержки граждан, компаний, общественных объединений, которые готовы вкладывать свой труд, время и средства в восстановление памятников. Такие механизмы опробуем в текущем году в пилотном проекте Института развития “ДОМ.РФ”. В нем примут участие пять регионов: Забайкалье, Новгородская, Рязанская, Смоленская и Тверская области. А к 2030 году по всей стране надо привести в порядок не менее тысячи объектов культурного наследия, дать им вторую жизнь, чтобы они служили людям и украшали наши города и сёла”, – поделился планами президент.

Культура

В сфере культуры в своём обращении Путин предложил:

За шесть лет дополнительно направить более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, в интернете, в социальных сетях;

Расширить программу “Пушкинская карта”;

По аналогии с программами “Земский учитель” и “Земский доктор” запустим с 2025 года программу “Земский работник культуры”. Специалисты, переехавшие в село или в малый город будут единовременно получать один миллион рублей, а на Дальний Восток, на Донбасс или в Новороссию – 2 млн рублей;

Президент России Владимир Путин на выступлении перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

ЖКХ и аварийное жильё

Путин поручил правительству подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. В сфере ЖКХ он поручил “наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры” и направить на это 4,5 триллиона рублей.

Продолжится реализация проекта “Чистая вода”, а программа социальной газификации будет расширена. Газовые сети будут проложены и до границ участков с домами садоводческих товариществ.

“Получат поддержку жители отдалённых северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они отапливают свои дома углём или дровами. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причём отечественного производства. В первую очередь поддержку должны получить наиболее нуждающиеся семьи. Выделим на эти цели также дополнительно порядка 32 миллиардов рублей”, – сказал Путин.

Общественный транспорт

В сфере общественного транспорта до 2030 года субъекты федерации получат дополнительно около 40 тысяч автобусов, троллейбусов, трамваем и электробусов. На это потратят 150 млрд рублей из федерального бюджета. Обновится и парк школьных автобусов, на их закупку выделят дополнительно 66 млрд рублей, пообещал президент.

Экология

В сфере экологии Путин призвал вдвое снизить объем вредных выбросов в атмосферу (по программе “Чистый воздух”) и снизить загрязнение основных водных объектов России. Также он поручил по всей России в предстоящие 6 лет ликвидировать не менее 50 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда. Также Путин подчеркнул, что необходимо внедрять “зелёные технологии”.

“Задача к 2030 году – сортировать всё, что подлежит сортировке, все твёрдые отходы, и не менее четверти из них использовать вторично. Выделим на такие проекты дополнительные финансовые средства, построим совместно с бизнесом ещё порядка 400 объектов по обращению с отходами и восемь экопромышленных парков”, – пообещал глава государства.

Ещё несколько мер в сфере экологии:

повышение зарплат специалистам, которые “трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии и охраны окружающей среды”;

открытие сети центров реабилитации для травмированных и конфискованных диких животных;

Открытие фонд экологических и природоохранных проектов. с совокупным объемом грантов 1 млрд рублей в год;

Создание инфраструктуры экологического туризма во всех национальных парках страны к 2030 году;

Строительство экологичного курорта на Байкале.

Выступление Владимира Путина перед Совфедом/ Фото: kremlin.ru

Туризм

Кроме курорта на Байкале, Путин анонсировал открытие современных гостиничных комплексов на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Черного и Японского морей. По его словам, проект позволит увеличить внутренний турпоток ещё на 10 млн рублей в год.

“А в целом по стране – с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, – до 2030 года турпоток должен практически удвоиться до 140 миллионов человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое – до пяти процентов. В ближайшее время выработаем дополнительные решения на этот счет”, – сказал Путин.

Дороги, железные дороги, порты авиаперелёты

По словам Путина, за 6 лет в России олжно быть построено более 50 обходов городов. Один из самых крупных проектов – строительство трассы “Джубга – Сочи”. Продолжится и модернизация Центрального транспортного узла. Также он призвал выдерживать уровень приведённых в порядок федеральных дорог.

Кроме того, Путин призвал развивать доступность авиаперёлотов, и к 2030 году увеличить интенсивность авиасообщения в России в полтора раза к уровню прошлого года.

“Для этого планируем ускорить и развитие внутри- и межрегионального воздушного сообщения. И здесь перед Правительством стоит конкретная задача: за шесть лет провести модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов – это больше трети аэропортовой сети России. Направим на эти цели не менее 250 миллиардов рублей. Это будет прямое бюджетное финансирование”, – сказал Путин.

Для этого планируется обновлять авиапарк за счет российских судов.

Касаемо железных дорог Путин отметил, что сейчас запускается ретий этап расширения Восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. И до 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 миллионов тонн в год.

Одновременно должны получить развитие и порты Ванино и Советская Гавань. Особое внимание власти уделят и развитию Северного морского пути. Ледоколы для этого создаются. Так, в следующем году будет заложен атомный ледокол “Сталинград”, а на дальневосточной верфи “Звезда” строится ледокол нового поколения – “Лидер”.

город Горняк



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