реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Дорогое удовольствие: в Алтайском крае вырастет стоимость обучения в вузах

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Дорогое удовольствие: в Алтайском крае вырастет стоимость обучения в вузах

Приемная комиссия. Алтайский государственный университет Фото: Виталий Барабаш

Стоимость обучения по всем направлениям, как ожидается, поднимут во многих крупных учебных заведениях Алтайского края в пределах уровня инфляции – на 4,5%

В 2024 году в российских вузах могут повысить стоимость обучения, это подтвердило руководство некоторых учебных заведений. Вместе с тем в Минобрнауки РФ заявили, что централизованно повышать цены на обучение не планируется. При этом в ведомстве допустили корректировку стоимости в пределах инфляции. “Толк” выяснил, вырастут ли цифры в Алтайском крае, с чем это связано и смогут ли родители бывших школьников осилить оплату вуза своим детям.

“Категорически против”

По словам председателя комитета АКЗС по образованию и науке Александра Молотова, официальных решений по поводу повышения стоимости обучения в вузах не принято. Его следует ожидать ближе к началу нового учебного года.

“С одной стороны, это решение объяснимо общим повышением уровня инфляции. Затраты вузов растут, в том числе на заработную плату профессорско-преподавательского состава и административного персонала. Ведь никто не отменял указ президента о необходимости доведения зарплат до двух средних по региону. Вузы ищут возможности для этого повышения. Например, с 1 января 2024 года зарплаты уже выросли в Алтайском госуниверситете”, – сказал он.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Крещенский сочельник – голодный вечер. Главные народные приметы 18 января

18.01.2024

 Интересное

Дополнительные запреты на продажу алкоголя предлагают ввести в Алтайском крае

18.01.2024

 Интересное

Мэрия Барнаула заберет у владельцев жилья в центре города три земельных участка

18.01.2024

Thumbnail
Интересное

В Барнауле за 6 млн рублей продают синий Mercedes с мощностью в 333 лошади

18.01.2024

 Интересное

ПВО предотвратила атаки беспилотников на Московскую и Ленинградскую области

18.01.2024

 Интересное

Расстрелявший бездомных собак житель Бийска отделался предупреждением

18.01.2024

 Интересное

Стало известно, почему из школьного меню в Барнауле исчезли супы

18.01.2024

 Интересное

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Интересное

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске