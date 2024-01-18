Приемная комиссия. Алтайский государственный университет Фото: Виталий Барабаш

Стоимость обучения по всем направлениям, как ожидается, поднимут во многих крупных учебных заведениях Алтайского края в пределах уровня инфляции – на 4,5%

В 2024 году в российских вузах могут повысить стоимость обучения, это подтвердило руководство некоторых учебных заведений. Вместе с тем в Минобрнауки РФ заявили, что централизованно повышать цены на обучение не планируется. При этом в ведомстве допустили корректировку стоимости в пределах инфляции. “Толк” выяснил, вырастут ли цифры в Алтайском крае, с чем это связано и смогут ли родители бывших школьников осилить оплату вуза своим детям.

“Категорически против”

По словам председателя комитета АКЗС по образованию и науке Александра Молотова, официальных решений по поводу повышения стоимости обучения в вузах не принято. Его следует ожидать ближе к началу нового учебного года.

“С одной стороны, это решение объяснимо общим повышением уровня инфляции. Затраты вузов растут, в том числе на заработную плату профессорско-преподавательского состава и административного персонала. Ведь никто не отменял указ президента о необходимости доведения зарплат до двух средних по региону. Вузы ищут возможности для этого повышения. Например, с 1 января 2024 года зарплаты уже выросли в Алтайском госуниверситете”, – сказал он.

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