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Дорогое удовольствие: в Алтайском крае вырастет стоимость обучения в вузах

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Дорогое удовольствие: в Алтайском крае вырастет стоимость обучения в вузах

Фото: Виталий Барабаш

Стоимость обучения по всем направлениям, как ожидается, поднимут во многих крупных учебных заведениях Алтайского края в пределах уровня инфляции – на 4,5%

В 2024 году в российских вузах могут повысить стоимость обучения, это подтвердило руководство некоторых учебных заведений. Вместе с тем в Минобрнауки РФ заявили, что централизованно повышать цены на обучение не планируется. При этом в ведомстве допустили корректировку стоимости в пределах инфляции. “Толк” выяснил, вырастут ли цифры в Алтайском крае, с чем это связано и смогут ли родители бывших школьников осилить оплату вуза своим детям.

“Категорически против”

По словам председателя комитета АКЗС по образованию и науке Александра Молотова, официальных решений по поводу повышения стоимости обучения в вузах не принято. Его следует ожидать ближе к началу нового учебного года.

С одной стороны, это решение объяснимо общим повышением уровня инфляции. Затраты вузов растут, в том числе на заработную плату профессорско-преподавательского состава и административного персонала. Ведь никто не отменял указ президента о необходимости доведения зарплат до двух средних по региону. Вузы ищут возможности для этого повышения. Например, с 1 января 2024 года зарплаты уже выросли в Алтайском госуниверситете“, – сказал он.

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Вторая причина повышения стоимости обучения, по словам депутата, связана с подорожанием коммунальных услуг, а площади у вузов колоссальные. Изменение цен в том числе заставляет их компенсировать свои увеличивающиеся затраты.

Вместе с тем Александр Молотов высказался против резкого повышения стоимости обучения:

С другой стороны, понимаю абитуриентов и их родителей. Обучение и так стоит достаточно дорого, и я категорически против резкого повышения. Покупательская способность большинства наших семей не выросла, а с учетом инфляции, скорее, даже снизилась. Если это и произойдет, то повышение не должно быть таким ощутимым“.

Депутат считает, что сейчас государству необходимо больше внимания уделять увеличению количества бюджетных мест и еще больше развивать целевое обучение:

В Алтайском крае активно заключаются договоры по отрасли здравоохранения, но такую возможность также имеет реальный сектор экономики, который может финансировать обучение студентов с гарантией, что выпускник отработает у них определенное количество лет. Считаю, что в комплексе эти два аспекта должны отчасти нивелировать повышение стоимости обучения“.

Увеличение стоимости, по его словам, не приведет к перераспределению количества желающих учиться в вузах и ссузах. Александр Молотов рассказал, что их и так стало значительно больше:

У нас за последнее время эта пирамида поменялась ощутимо. Почти 60% выпускников школ поступают в ссузы. Однако надо понимать, что многие из них идут туда для того, чтобы потом все равно поступить в вуз. Какого-то резкого изменения этой пропорции я не ожидаю, они сейчас и так максимально востребованы“.

Кроме того, собеседник уверяет, что не стоит драматизировать складывающуюся ситуацию, так как в регионе большое количество бюджетных мест:

Понятно, что их не так много на экономических и юридических специальностях, но в других направлениях есть даже недобор. Возможно, кто-то из абитуриентов просто переориентируется на другую специальность, где проще поступить на бюджет“.

АлтГУ Фото: Виталий Барабаш “Повышение будет”

В Алтайском государственном университете, например, “Толку” рассказали, что в 2024 году стоимость обучения планируют повысить на большинство направлений в пределах уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета, – примерно на 4,5%.

Возможно, по юридическим и экономическим направлениям повышение будет чуть более 4,5%“, – сообщили в пресс-службе вуза.

Дать какие-либо прогнозы о том, может ли в связи с этим уменьшиться количество абитуриентов, которые идут на платное обучение, по словам представителей университета, пока сложно.

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По данным Всероссийского студенческого союза, около двух тысяч студентов Алтайского госуниверситета могут не заселиться в общежития вуза  

Сейчас стоимость обучения в АлтГУ по очной форме составляет от 106 800 рублей до 190 200 рублей. Самыми дорогостоящими направлениями подготовки являются:

  • “декоративно-прикладное искусство и народные промыслы”, профиль “арт-дизайн”,
  • “искусство костюма и текстиля”, профиль “дизайн костюма в индустрии моды”,
  • “музыкально-инструментальное искусство”, профиль “музыкально-инструментальное искусство в сфере музыкального исполнительства”.

    • Наиболее доступны такие направления, как “история”, “документоведение и архивоведение”, “социология”, “социальная работа”, “организация работы с молодежью”, “регионоведение России”, “политология”, “профессиональное обучение (по отраслям)”, “педагогическое образование”, “филология”, “религиоведение”, “история искусств”, “культурология”, “сервис”, “туризм” и “гостиничное дело”.

    Как заявили в пресс-службе вуза, все возможные направления подготовки пользуются большой популярностью среди абитуриентов. Самый высокий конкурс на бюджет традиционно на “юриспруденцию”, “медиакоммуникации”, “лингвистику”, “экономику” и IT-направления.

    Если говорить о цифрах приемной кампании 2023 года, то абитуриенты отдают предпочтение классическим популярным направлениям подготовки. Например, только на “юриспруденцию” было подано более 2400 заявлений”, – сообщает пресс-служба.

    Университет. Политех. Памятник Ползунову Фото: Пресс-служба АлтГТУ “В пределах инфляции”

    В Алтайском государственном техническом университете вопрос увеличения стоимости обучения для внебюджетных студентов пока не рассматривался.

    Это будет решено перед началом приемной кампании. Допускаем корректировку цен в пределах инфляции“, – сообщили в пресс-службе вуза.

    Вместе с тем в учебном заведении ожидают аналогичный 2023 году спрос на платное образование по всем направлениям и специальностям.

    Самым дорогостоящим в вузе называют направление “дизайн”. Годовая стоимость обучения в текущем учебном году составила 209 тысяч рублей. Отмечается, что она не повышалась на протяжении нескольких лет. Значительно ниже по стоимости “государственное и муниципальное управление”, “экономика” и “менеджмент” – 110 тысяч рублей.

    Наибольшей популярностью пользуются направления факультета информационных технологий, а также института архитектуры и дизайна.

    АГМУ Фото: Виталий Барабаш “В соответствии с законом”

    Также в пределах уровня инфляции вырастет стоимость обучения и в Алтайском государственном медицинском университете.

    Увеличение стоимости на 2024/2025 учебный год составит 4,5% в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2023 N 540-ФЗ “О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов” для обучающихся второго и последующих курсов. Для поступающих в АГМУ новая стоимость будет установлена до 1 июня 2024 года на уровне не ниже стоимости обучения в рамках доведенного государственного задания и с учетом анализа рынка цен на аналогичные специальности”, – сообщили в пресс-службе.

    Повышение коснется всех специальностей вуза. Процент прибавки для второго и последующих курсов – единый, для первого курса – плавающий.

    В следующем учебном году, как и в текущем, самой дорогой специальностью для абитуриентов останется “стоматология”.

    Кроме того, как рассказали в пресс-службе вуза, АГМУ расширяет перечень программ среднего профессионального образования. Осуществляется прием на базе основного общего образования на специальности “медико-профилактическое дело” и “фармация” после 9-го класса.

    Взято отсюда.

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