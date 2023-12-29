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Дорожные службы Алтайского края в праздничные дни будут работать круглосуточно

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Дорожные службы Алтайского края в праздничные дни будут работать круглосуточно

Для очистки региональных дорог задействуют около 150 единиц техники

В Алтайском крае дорожные службы будут работать круглосуточно в праздничные дни, сообщает правительство Алтайского края.

Для очистки региональных автомобильных дорог в штатном режиме задействуют около 150 единиц техники. При ухудшении погодных условий количество машин будет увеличено в разы. В каждой единице установлено спутниковое слежение ГЛОНАСС.   

Кроме этого, будет осуществлять дистанционный мониторинг дорожной обстановки с помощью 35 видеокамер, 12 метеостанций и 15 комплексов весогабаритного контроля.

В круглосуточном режиме будут работать диспетчерские службы.

Для оперативного реагирования и предотвращения ЧС на дорогах можно позвонить по номерам:

  • (3852) 507-512, 8-800-222-3169 – дежурный КГКУ «Алтайавтодор»,
  • (3852) 63-14-59 – дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»,
  • (3852) 20-26-10 – дежурный службы МЧС,
  • (3852) 39-35-86 – дежурный УГИБДД,
  • 101, 112 – экстренная служба.

Ранее Виктор Томенко рассказал, что службы экстренного реагирования в крае полностью готовы к работе в праздники. 

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Взято отсюда

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