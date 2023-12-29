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Дорожные службы Барнаула готовы к непогоде

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Дорожные службы Барнаула готовы к непогоде

В период с 29 декабря по 1 января в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду, осадки в виде дождя, снега, метели.

На дорогах краевой столицы возможна сильная гололедица. В связи с этим дорожные службы в постоянном режиме проводят мониторинг состояния улично-дорожной сети и готовы оперативно реагировать на изменения погодных условий.

При этом горожан просят быть внимательными на дорогах, автомобилистов – выбирать скоростной режим в зависимости от метеоусловий. По возможности лучше воздержаться от дальних поездок.

Центральная диспетчерская служба МБУ «Автодорстрой» работает круглосуточно, обратиться можно по телефону: 504-360.

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